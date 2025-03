La justicia de Perú inicia el juicio por rebelión contra el expresidente Pedro Castillo

LIMA (AP) — La justicia de Perú inicia el martes un juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo por el delito de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. La fiscalía pide 34 años de cárcel contra Castillo en un caso sin precedentes por este delito contra un exjefe del Estado peruano.

El Ministerio Público acusó a Castillo por su intento de disolución del Parlamento el 7 de diciembre de 2022 para evitar una votación que buscaba su remoción, el tercer intento por parte del Legislativo, por su “permanente incapacidad moral”. Castillo no logró su objetivo porque el Congreso lo destituyó y su entonces vicepresidenta Dina Boluarte asumió el poder. Hubo tres meses de protestas en los Andes y 50 civiles fallecidos.

Antes de ser destituido, Castillo sobrevivió a otros dos intentos previos de remoción. Apenas estuvo 16 meses en el gobierno y modificó cinco veces su gabinete con más de 60 cambios de secretarios, lo que provocó una parálisis interna. Castillo era el quinto presidente que tenía Perú en seis años.

Desde su salida, Boluarte quedó en la Presidencia, quien ha cumplido ya dos años y algo más de tres meses de mandato. Habrá elecciones en 2026.

El profesor rural que llegó al poder en 2021 también enfrenta otra investigación en la fiscalía por actos de presunta corrupción durante su gobierno que incluyen ascensos irregulares dentro del escalafón militar y la designación de un consorcio para construir un puente, sin respetar las bases de un concurso.

La audiencia judicial del martes se realizará en un tribunal construido dentro de una base policial. También hay una cárcel para expresidentes, donde Castillo está en prisión preventiva desde el mismo día en que intentó disolver el Congreso para gobernar por decreto.

Nada de eso se cumplió porque el Congreso lo destituyó y quedó sin el apoyo de las fuerzas de seguridad. Sus ministros renunciaron poco después. Luego Castillo salió del palacio presidencial en un auto junto a su esposa y dos hijos. Fue detenido en el camino, pero su familia pudo proseguir y obtuvo asilo en la embajada de México.

La Sala Penal de la Corte Suprema juzgará por rebelión también a la ex primera ministra Betssy Chávez, al exasesor Aníbal Torres y al exministro del Interior Willy Huerta. La fiscalía solicita 25 años de cárcel para Chávez y Huerta. Para Torres, de 82 años, la fiscalía pide 15 años de cárcel.

Los jueces han programado tres sesiones por semana y en las etapas previas al juicio oral, se han admitido las declaraciones de más de 60 testigos y 75 documentos probatorios.

Castillo ha indicado en sesiones previas al juicio oral que él no cometió el delito de rebelión. ”¿En qué parte del Código Penal o de la Constitución se menciona el golpe de Estado? No he cometido el delito de rebelión. Solo leí un documento sin ninguna consecuencia. No ha habido argumento más que lo que dice un reportaje de televisión. ¿Desde cuándo leer un discurso se convierte en un delito de rebelión? ¿Desde cuándo un discurso tiene municiones?”, indicó en mayo.