La Justicia de Sudáfrica niega la libertad bajo fianza al acusado de incendiar el Parlamento

Un tribunal de Sud√°frica ha negado este viernes la libertad bajo fianza a Zandile Mafe, acusado de incendiar el Parlamento, un fallo que ya ha anunciado que apelar√°.

La defensa de Mafe ha indicado ante la prensa sudafricana en Ciudad del Cabo que su cliente no está de acuerdo con la decisión de la magistrada Michelle Adams, ha recogido el diario 'The Star'.

"No est√° satisfecho con el dictamen y seguir√° el debido proceso, apelando el fallo", ha indicado su abogado, Luvuyo Godla. Mafe, quien seg√ļn el tribunal no cumple con las circunstancias excepcionales para salir de prisi√≥n bajo fianza, mantiene que no es la persona a la que la Justicia busca.

Mafe está imputado por terrorismo por supuestamente acceder al Parlamento sudafricano y activar un artefacto explosivo en su interior. También está acusado de robar ordenadores y documentos antes de provocar el incendio.

El incendio, que se desató el 2 de enero, fue controlado definitivamente dos días después. El pleno y varios pisos quedaron totalmente devastados, si bien las autoridades indicaron la semana pasada que gran parte del patrimonio no se ha visto afectado por las llamas.