La Justicia de Tailandia absuelve a cinco manifestantes imputados por presuntamente atentar contra la reina

Un tribunal de Tailandia ha exonerado este miércoles a cinco activistas y manifestantes imputados por presuntamente tratar de atentar contra la reina Suthida durante una protesta en el marco de un desfile real celebrado en 2020.

El incidente se habr√≠a producido cuando una decena de manifestantes se toparon con el desfile en el centro de Bangkok, la capital. La Fiscal√≠a hab√≠a solicitado penas de hasta 16 a√Īos de prisi√≥n para los acusados.

Los vídeos del incidente, registrado el 14 de octubre, muestran a las autoridades tratando de sofocar la manifestación. Sin embargo, varios testigos han asegurado que tanto los agentes como los manifestantes se vieron sorprendidos por el desfila real en la calle Phitsanulok cerca de la Casa de Gobierno, donde se encuentra la oficina del primer ministro tailandés.

La corte ha indicado ahora que la Polic√≠a "no estaba preparada para el evento" y que hab√≠a veh√≠culos aparcados en las inmediaciones. Adem√°s, no hab√≠a se√Īales que indicaran el recorrido del desfile y, seg√ļn el tribunal, todo apunta a que ni siquiera la Polic√≠a "estaba al tanto", seg√ļn ha recogido el diario 'The Bangkok Post'.

El desfile coincidi√≥ con unas fuertes manifestaciones contra el Gobierno del primer ministro y general, Prayuth Chan Ocha, si bien fueron dispersadas con ca√Īones de agua. Los manifestantes exig√≠an una democratizaci√≥n del pa√≠s, una reducci√≥n del poder de la Casa Real y una nueva Constituci√≥n.

Europa Press