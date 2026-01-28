La justicia española valida las garantías de Ecuador para extraditar a Álex Alcívar

La justicia española dio por buenas las garantías de seguridad recibidas de Ecuador para Álex Alcívar, hermano de Willian Alcívar, líder de Los Tiguerones e implicado en la toma de un canal de televisión en vivo, lo que abre las puertas a su extradición, afirma una resolución judicial conocida este miércoles.

La Audiencia Nacional declaró "cumplidas las garantías exigidas a la República de Ecuador" para "la entrega en extradición a dicho Estado de Alex Iván Alcívar Bautista", presunto miembro de Los Tiguerones, afirma la resolución fechada el 20 de enero y difundida este jueves.

Por el contrario, la Audiencia dejó en libertad a principios de enero a William Alcívar, alias "comandante Willy", afirmando no haber recibido las garantías de que su vida no corría peligro en las cárceles ecuatorianas.

Ambos hermanos fueron detenidos en la localidad catalana de Segur de Calafell, en el noreste de España, a finales de 2023, en una operación conjunta de las fuerzas de seguridad ecuatorianas y españolas.

Desde Cataluña, Comandante Willy "seguía coordinando y dirigiendo la realización de actividades terroristas por parte de su organización en Ecuador", explicó la Guardia Civil española en el momento de la detención.

Los Tiguerones están acusados de haber asaltado a principios de 2024 los estudios en Guayaquil del canal de televisión ecuatoriano TC, ataque cuyas espectaculares imágenes dieron la vuelta al mundo y agravaron la crisis de inseguridad que atraviesa Ecuador.

La banda también es sospechosa de estar detrás del asesinato de un fiscal que investigaba el asalto al canal.