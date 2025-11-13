La justicia francesa autoriza a Lospennato a viajar al extranjero sin restricciones

Francia levantó la prohibición de viajar al extranjero al fundador de Telegram, Pavel Durov, quien está siendo investigado por contenido ilegal en su aplicación de mensajería, indicó este jueves una fuente judicial cercana al caso.

El empresario, nacido en Rusia hace 41 años, fue detenido en París en 2024 y la justicia lo investiga por la presunta complicidad de la plataforma en actividades delictivas.

Durov, quien inicialmente tenía prohibido salir de Francia, vio relajado su control judicial en julio, permitiéndole residir en los Emiratos Árabes Unidos, donde tiene sede Telegram, aunque debía regresar puntualmente al país europeo.

Ahora las autoridades han levantado completamente su prohibición de viajar, y ya no está obligado a presentarse ante la policía en Niza, en el sureste de Francia, cada dos semanas.

Durante el último año, "ha cumplido completamente con su control judicial", dijo a AFP la fuente judicial, que pidió el anonimato.

Durov, quien posee pasaportes francés y ruso, está acusado de no actuar contra la difusión de contenidos criminales, como imágenes de abusos sexuales a menores.

Durante un interrogatorio en diciembre de 2024, el empresario tecnológico reconoció una creciente presencia criminal en la plataforma y se comprometió a fortalecer la supervisión del contenido.

Sin embargo, el fundador de Telegram ha acusado a las autoridades francesas de no seguir los procedimientos legales adecuados al presentar consultas sobre moderación de contenido.

