La justicia francesa cita a declarar a Musk y allana la sede de X

La justicia francesa allanó este martes los locales de la plataforma X en Francia y citó a declarar en abril a su propietario, Elon Musk, en el marco de una investigación sobre las presuntas derivas de esta red social.

X es objeto de una investigación judicial desde inicios de 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el sesgo en sus algoritmos, que podría haber alterado su funcionamiento.

Las pesquisas se ampliaron a otros delitos como complicidad en la difusión de pornografía infantil, y al rol de Grok, su asistente de IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.

"Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino", la ex directora general, indicó la fiscalía de París en un comunicado.

Esta citación debe "permitirles exponer su posición sobre los hechos y, en su caso, las medidas para cumplir [con la legislación] previstas", apuntó la fiscal de París, Laure Beccuau.

La fiscalía también anunció el allanamiento este martes de los locales en Francia de la plataforma X y el llamado a declarar de sus trabajadores, en calidad de testigos, entre el 20 y el 24 de abril de 2026.

A diferencia de la investigación sobre la plataforma australiana Kick, la justicia optó por llamar a declarar voluntariamente a Musk y Yaccarino con un "enfoque constructivo", según el comunicado.

A finales de enero, emitió órdenes de detención contra tres gerentes de Kick, en el marco de la investigación por la muerte en directo del "streamer" Jean Pormanove, al no presentarse a las primeras citaciones.

- Riesgos para la "democracia" -

La investigación sobre X comenzó con las denuncias del diputado oficialista Éric Bothorel y del socialista Arthur Delaporte, que alertaban a la fiscalía sobre los cambios en su algoritmo y los riesgos para la "democracia".

Las denuncias, que AFP pudo consultar, apuntaban a una "reducción de la diversidad de voces y opciones" y a que X se alejaba del objetivo de "garantizar un entorno seguro y respetuoso para todos".

En este sentido, subrayaban la "falta de claridad" sobre estos cambios y sobre las "decisiones de moderación", así como "las intervenciones personales de Elon Musk en la gestión de la plataforma".

En enero de 2025, el responsable de X Francia, Laurent Buanec, aseguró que la plataforma "tiene normas estrictas, claras y públicas" para protegerla de los discursos de odio y luchar contra la desinformación.

La plataforma de Musk está también en el punto de mira de la justicia por Grok, que, a finales de 2025, negó en una publicación vista cerca de un millón de veces en Francia la finalidad criminal de las cámaras de gas en los campos de exterminio nazis.

La legislación francesa castiga la negación de los crímenes contra la Humanidad.

Esta red social, que niega las acusaciones, consideró en julio que la investigación está "motivada políticamente".

Estados Unidos también emitió una dura condena ese mismo mes y afirmó que defendería la libertad de expresión de los estadounidenses frente a "actos de censura extranjera".

La Comisión Europea anunció a finales de enero una nueva investigación contra la red social X, por las imágenes de menores y mujeres desnudas generadas por Grok.