La justicia francesa condena a hasta 6 meses de prisión firme a ciberacosadores de Brigitte Macron

La justicia condenó este lunes a nueve personas a hasta seis meses de prisión firme por acosar en las redes sociales a Brigitte Macron, esposa del presidente francés y blanco de rumores que recorrieron el mundo afirmando que era un hombre.

Emmanuel Macron, de 48 años, y su esposa, de 72 años, se conocieron cuando ella enseñaba teatro en su liceo y, en los últimos años, han decidido combatir por la vía judicial en Francia y Estados Unidos los bulos respecto a su relación.

Un tribunal de París condenó a ocho personas a penas de entre 4 y 8 meses de prisión con suspensión de pena por su "voluntad de perjudicar a la denunciante". Un noveno acusado, ausente de la audiencia, fue condenado a seis meses de prisión firme.