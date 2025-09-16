La Justicia francesa investiga a la ministra de Cultura por joyas no declaradas

La justicia francesa investiga a la ministra de Cultura, Rachida Dati, por no incluir unas joyas en su declaración de patrimonio, indicó este martes a AFP la fiscalía de París, en un nuevo caso contra la funcionaria.

Los miembros del gobierno deben declarar su patrimonio y sus intereses a la Alta Autoridad por la Transparencia de la Vida Pública (HATVP) cuando asumen el cargo.

En abril, una investigación del diario Libération afirmaba que Dati no incluyó en su declaración joyas por un valor de 420.000 euros (US$495.000). El medio Blast las cifró en 600.000 euros.

Los políticos están obligados a declararlas cuando superan los 10.000 euros.

"No tengo nada que regularizar. Nunca he cometido ningún error en ninguna declaración. Así que no será hoy cuando empiece", respondió la ministra a principios de mayo en la radio France Inter.

Según Libération, su última declaración, publicada por la HATVP en junio de 2024, mencionaba un patrimonio de "unos 5,6 millones de euros en forma de bienes inmuebles en Francia y Marruecos, cuentas corrientes, seguros de vida o productos de ahorro".

La fiscalía de París indicó que la investigación se abrió por los "señalamientos denunciando la posible infracción".

Dati, candidata conservadora a la elección en marzo a la alcaldía de París, también está acusada de corrupción y tráfico de influencias en un caso sobre el exjefe de Renault-Nissan, Carlos Ghosn. La fecha del juicio debe conocerse el 29 de septiembre.

La ministra conservadora, una hija de inmigrantes norteafricanos de clase trabajadora, niega las acusaciones.

