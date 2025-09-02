LA NACION

La justicia francesa ordena juzgar a Depardieu por violación

La justicia francesa ordenó juzgar a la leyenda del cine Gérard Depardieu, de 76 años, por presuntam

La justicia francesa ordena juzgar a Depardieu por violación

La justicia francesa ordenó juzgar a la leyenda del cine Gérard Depardieu, de 76 años, por presuntamente violar y agredir sexualmente a la actriz Charlotte Arnould, indicaron a AFP fuentes próximas al caso.

"Es enorme. Estoy aliviada", celebró en la red social Instagram la intérprete, que denunció al actor en 2018, días después de que ocurrieran los hechos. El acusado habla de una relación consentida con Arnould.

Depardieu ya fue condenado a mediados de mayo a 18 meses de prisión, con suspensión de pena, por agredir sexualmente a dos mujeres durante el rodaje del film "Les Volets verts". El actor recurrió la sentencia.

