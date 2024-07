La Justicia israelí aprueba prohibir las emisiones de Al Yazira

El Tribunal de distrito de Tel Aviv ha aceptado la petición del Gobierno de prohibir las emisiones de la cadena panárabe de noticias Al Yazira, a la que ha acusado de llevar a cabo una "verdadera violación de la seguridad del Estado".

El fallo de la Justicia establece que había pruebas suficientes para demostrar que el contenido transmitido por la cadena de noticias había incitado a ataques terroristas, incluido un apuñalamiento mortal a finales de marzo en el sur de Israel y "ataques" en Jersulaén.

"Se trata, por tanto, de un peligro real para la seguridad del Estado, aunque no implique necesariamente una intención de causar daño por parte del canal", se desprende de la sentencia del tribunal telaviví, según recoge 'The Times of Israel'.

El fallo del juez también menciona una emisión en la que Al Yazira mostró la caída de misiles israelíes en la Franja de Gaza, ""proporcionando la ubicación exacta del impacto, para conveniencia de cualquier terrorista que se encuentre en el área".

Entre los argumentos esgrimidos por el tribunal también destaca un vídeo publicado por la cadena panárabe en el que daba las instrucciones a seguir para dañar un carro de combate con explosivos de proximidad.

El Gobierno de Israel en un primer momento suspendió las emisiones de Al Yazira, bloqueó su página web, confiscó sus equipos y cerró las oficinas a comienzos de mayo amparándose en una ley aprobada poco antes que permitía intervenir medios extranjeros ante posibles violaciones de la seguridad nacional.

La Knesset está en proceso de convertir la llamada Ley Al Yazira --una legislación de emergencia-- en una norma permanente, después de que a principios de semana aprobara ya una lectura preliminar.

