La justicia israelí suspende el veto a oenegés humanitarias en Gaza

La Corte Suprema de Israel suspendió en un fallo publicado el viernes la prohibición gubernamental a la presencia de 37 oenegés extranjeras que operan en Gaza y en la Cisjordania ocupada, hasta que se emita una decisión definitiva

"Sin expresar opinión alguna, se ordena por la presente una medida cautelar temporal", señaló la corte en un fallo en respuesta a un recurso presentado por numerosas organizaciones humanitarias

Entre otras, habían apoyado la demanda las oenegés Médicos Sin Fronteras (MSF) y Oxfam, que buscan revertir la prohibición después de que el gobierno israelí revocara su estatus en el país

Israel había anunciado el 1 de enero la prohibición de acceso a Gaza a 37 organizaciones de ayuda humanitaria, a las que reprochó no haber comunicado la lista de nombres de sus empleados

La ONU, la UE y otros actores de la comunidad internacional criticaron a Israel, que había dado a las oenegés hasta la medianoche del 31 de diciembre para cumplir con los nuevos requisitos