La Justicia moldava condena 'in absentia' a siete años de cárcel a una opositora por financiación irregular

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

Un tribunal de Chisináu ha condenado este martes 'in absentia' a siete años y medio de prisión y a cinco años de inhabilitación para ostentar cargos públicos a la destacada opositora Marina Tauber por la financiación irregular del partido ilegalizado Shor, del oligarca moldavo Ilan Shor, prófugo en Rusia.

La acusación, que pidió para ella trece años de cárcel, sostiene que Tauber, como candidata a las elecciones a la Alcaldía de la ciudad de Balti en 2021, recibió de un trama criminal dirigida por el propio partido cerca de 500.000 euros.

La que fuera vicepresidenta de Shor ha sido declarada culpable de hasta cinco cargos, incluyendo falsificación documental, financiación irregular, o interferencia en las instituciones, publica la prensa moldava.

Tauber se encuentra fuera de Moldavia desde finales de 2024. Se cree que podría estar en Rusia, después de que en junio de este año se la viera junto a otros opositores moldavos en un foro celebrado en San Petersburgo.

La condena contra Tauber llega días después de que el oficialismo revalidara su mayoría parlamentaria tras las elecciones de este domingo, marcadas por las denuncias de injerencia rusa a gran escala en los últimos meses, incluyendo la financiación ilegal de partidos afines, compra de votos, disturbios y ciberataques.