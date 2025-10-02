La Justicia peruana ordena al Congreso aprobar la pensión vitalicia del expresidente Castillo

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Justicia de Perú ha ordenado al Congreso aprobar la pensión vitalicia del expresidente Pedro Castillo, actualmente procesado por golpe de Estado, al considerar que ha vulnerado el principio de igualdad al negarle esta retribución y sí habérsela concedido, en otro caso, al expresidente Alberto Fujimori.

El Congreso negó el año pasado los recursos de amparo presentados por Castillo en base a que dicho derecho queda suspendido si el Parlamento hubiera formulado una acusación constitucional contra los potenciales beneficiarios del mismo, salvo que fueran declarados inocentes por sentencia judicial.

Castillo, que fue acusado en febrero de 2023 por liderar presuntamente una organización criminal en su caso por golpe de Estado, vio como meses después el Congreso concedió la pensión vitalicia a Fujimori, a pesar de haber sido ya condenado tiempo atrás por corrupción y delitos de lesa humanidad.

La Justicia peruana destacó además que el Congreso en ningún momento argumentó debidamente las causas para explicar esta disparidad a la hora de proceder. El Congreso ha anunciado ya este jueves en X que recurrirá el fallo.

Mientras tanto, el primer ministro peruano, Eduardo Arana, ha confirmado que, tal y como procede ante una decisión del Poder Judicial, "no existe por parte del Ejecutivo otra acción que no corresponda a dar cumplimiento", según recoge 'El Comercio'.

Castillo se enfrenta a una petición de 34 años de cárcel por un presunto delito de rebelión tras el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando trató de convocar una asamblea constituyente y disolver el Congreso, al que acusó de torpedear todo intento de poner en marcha su programa electoral.