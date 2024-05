La Justicia peruana ratifica la incautación de tres relojes y una pulsera en el marco del 'caso Rolex'

La Justicia de Perú ha ratificado este viernes la validez de la incautación de tres relojes y una pulsera de brillantes propiedad del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, y que presuntamente habrían formado parte del préstamo que le hizo a la presidenta del país, Dina Boluarte, salpicada por un supuesto caso de enriquecimiento ilícito.

El titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley, ha justificado la incautación de estos bienes argumentando que "procede pues, de lo contrario, podrían ser ocultados", según ha informado la agencia Andina.

Así, el magistrado ha descrito la medida aplicada por el Ministerio Público como "necesaria y razonable", y ha desestimado los argumentos contrarios a la misma que planteaban la actuación como "desproporcional" o "arbitraria".

Estos eran los principales argumentos tanto de la defensa de Oscorima, encabezada por Humberto Abanto, como de la de Boluarte, a cargo de Eduardo Barriga, quienes solicitaron que la incautación fuera invalidada.

La Fiscalía, que tomó la decisión de incautar los relojes a principios de abril, presentó su dictamen como una medida preventiva alegando que estos objetos "se podrían perder" durante las investigaciones.

Cabe recordar que tanto la presidenta como el gobernador de Ayacucho cuentan con una investigación abierta en su contra por los presuntos delitos en agravio del Estado y de enriquecimiento ilícito.

Las autoridades peruanas acusan a Boluarte de haber adquirido varios relojes de la marca Rolex y no haberlos declarado en su informe de bienes patrimoniales, mientras que la mandataria ha defendido en varias ocasiones que el origen de estos objetos no fue si no un "préstamo" de Oscorima.

