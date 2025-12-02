La Juve, primer clasificado a cuartos de Copa de Italia
Con un gol en cada tiempo, la Juventus se clasificó con comodidad a cuartos de final de la Coppa de Italia tras vencer 2-0 al...
Con un gol en cada tiempo, la Juventus se clasificó con comodidad a cuartos de final de la Coppa de Italia tras vencer 2-0 al Udinese, este martes en Turín.
Ante el undécimo de la Serie A, la 'Vecchia Signora' abrió el marcador en el minuto 23 merced a un gol en propia puerta del joven defensor del Udinese Matteo Palma (17 años), y dobló la renta con un penal convertido por el centrocampista Manuel Locatelli (68').
La ronda de octavos de final prosigue el miércoles con tres partidos, entre ellos el Nápoles-Cagliari y el Inter de Milán-Venecia. El AC Milan, líder del campeonato, viajará el jueves a Roma para enfrentarse a la Lazio.
Martes
Juventus de Turín - Udinese 2 - 0
Miércoles
Atalanta - Génova
Nápoles - Cagliari
Inter Milán - Venecia
Jueves
Bolonia - Parma
Lazio - AC Milan
Martes 13 de enero de 2026
AS Roma - Torino
Martes 27 de enero de 2026
Fiorentina - Como
Clubes precedidos de un (+) se clasifican a la siguiente ronda.
