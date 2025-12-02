La Juve, primer clasificado a cuartos de Copa de Italia

Con un gol en cada tiempo, la Juventus se clasificó con comodidad a cuartos de final de la Coppa de Italia tras vencer 2-0 al Udinese, este martes en Turín.

Ante el undécimo de la Serie A, la 'Vecchia Signora' abrió el marcador en el minuto 23 merced a un gol en propia puerta del joven defensor del Udinese Matteo Palma (17 años), y dobló la renta con un penal convertido por el centrocampista Manuel Locatelli (68').

La ronda de octavos de final prosigue el miércoles con tres partidos, entre ellos el Nápoles-Cagliari y el Inter de Milán-Venecia. El AC Milan, líder del campeonato, viajará el jueves a Roma para enfrentarse a la Lazio.

Martes

Juventus de Turín - Udinese 2 - 0

Miércoles

Atalanta - Génova

Nápoles - Cagliari

Inter Milán - Venecia

Jueves

Bolonia - Parma

Lazio - AC Milan

Martes 13 de enero de 2026

AS Roma - Torino

Martes 27 de enero de 2026

Fiorentina - Como

Clubes precedidos de un (+) se clasifican a la siguiente ronda.

