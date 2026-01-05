La Juventus frenada en casa por el modesto Lecce

La Juventus de Turín no ha arrancado el 2026 con buen pie: la Vecchia Signora falló un penal y tuvo que conformarse con un empate (1-1) en casa ante el modesto Lecce, este sábado en la 18ª fecha de la Serie A.

La Juve, que llegaba de tres victorias consecutivas en el campeonato italiano, no pudo regalar tres nuevos puntos a sus "tifosi".

Incluso se vio dominada por un Lecce que abrió el marcador tras un error defensivo del equipo piamontés en el tiempo añadido del primer tiempo (45+1').

A la vuelta de vestuarios, Weston McKennie, a pase del turco Kenan Yildiz, igualó el marcador (49'), un gol que dio alas a los Bianconeri.

Pero el antiguo delantero del Lille, Jonathan David, falto de confianza y objeto de críticas de los aficionados, falló un penal lanzado al estilo Panenka en el minuto 66.

El arquero del Lecce Wladimiro Falcone conservó el empate de su equipo con una espectacular intervención a disparo de David (89'), antes de que Yildiz estrellase el balón en el poste (90+4').

Pero su entrenador Luciano Spalletti no se lo reprochó al internacional canadiense: "Él es uno de nuestros lanzadores de penales, los tira muy bien, demostró carácter, hizo lo que debía hacer".

El antiguo seleccionador de Italia, llegado a Turín en noviembre, lamentó por contra "la ausencia de (sus) jugadores en el primer poste en situaciones que hubieran podido ser favorables" a la Juventus.

- Gasperini pierde en su antigua casa -

La Juventus es cuarta en la tabla con 33 puntos, a cinco puntos (y un partido más) que el AC Milan, que se impuso en Cagliari (1-0) el viernes en el partido que abrió el telón de esta 18ª fecha.

El Inter de Milán, 2º con 36 puntos y dos partidos menos que la Juve, recibe al Bolonia el domingo, mientras que el vigente campeón Nápoles (3º, 34 puntos) visitará Roma para enfrentarse a la Lazio.

El otro club de la capital, la Roma, perdió 1-0 en Bérgamo en el regreso de Gian Piero Gasperini, emblemático entrenador del Atalanta durante nueve temporadas, antes de recalar en el club "giallorosso" el pasado verano europeo.

Después de haberse sentado brevemente en el sillón de líder en la 12ª fecha, la Roma ha ido cuesta abajo: han perdido cuatro de sus seis últimos partidos, lo que les ha hecho caer al quinto puesto (33 puntos).

El Atalanta, por su parte, es octavo con 25 unidades.