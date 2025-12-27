La Juventus gana en Pisa y se sube al podio de la Serie A

La Juventus desatascó un partido que se le complicaba por momentos y terminó ganando 2-0 en el tramo final de su visita al Pisa, este sábado en la decimoséptima jornada de la Serie A, donde los turineses se pusieron terceros.

Con el triunfo, la Juve suma 32 puntos, los mismos que el AC Milan (2º) y queda a uno del líder Inter de Milán. Adelanta además al Nápoles, ahora cuarto un punto por detrás.

La Juventus, eso sí, tiene dos partidos disputados más que esos tres equipos, que no jugaron el pasado fin de semana en la 16ª jornada por estar disputando la Supercopa de Italia en Arabia Saudita y que disputarán sus duelos de esta 17ª fecha el domingo.

El Inter visitará al Atalanta (9º) en un derbi lombardo, mientras que el AC Milan recibirá al Hellas Verona (18º) en San Siro y el Nápoles visitará a la Cremonese (12ª).

En su partido de este sábado en Toscana, la Juventus se topó a menudo con el orden defensivo de un Pisa que es penúltimo en la clasificación, en puestos de descenso a la Serie B.

La Vecchia Signora tuvo que esperar al minuto 73 para abrir el marcador, con un tanto del francés Pierre Kalulu que tocó el defensa Arturo Calabresi sin llegar a evitar el gol.

En el tiempo de descuento, el turco Kenan Yildiz, asistido por el canadiense Jonathan David, puso el 2-0 definitivo, en el 90+2. El tanto fue validado tras una verificación mediante el VAR.

Cuando el partido iba empatado a cero, el Pisa llegó a estrellar dos veces el balón en el palo, en sendos remates de cabeza, de Stefano Moreo en la primera parte y Matteo Tramoni en la segunda.

En los otros partidos del sábado destacó el triunfo 3-0 del Como (6º) en casa del Lecce (16º), con goles del argentino Nico Paz (20'), el español Jacobo Ramón (66') y el griego Tasos Douvikas (75').

La Lazio (8º) vio escapar en el descuento final la victoria en el campo del Udinese (10º), con el que empató 1-1.

En la zona baja, la colista Fiorentina, que el pasado domingo había logrado su primer triunfo de la temporada, cortó la euforia al perder 1-0 en Parma (15º), mientras que el Cagliari (14º) se tomó un respiro al vencer 2-1 en el campo del Torino (13º).