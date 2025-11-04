La Juventus no pasa del empate en casa ante Sporting de Portugal (1-1)

La Juventus de Turín deberá esperar para sumar su primera victoria en Liga de Campeones esta temporada, después de su empate (1-1) ante el Sporting de Portugal este martes en Italia.

El conjunto de Lisboa se adelantó por medio del extremo uruguayo Maximiliano Araújo (12') y estuvo a punto de abrir la brecha dos minutos más tarde, pero el remate de Francisco Trincao fue rechazado por el larguero.

La Juve respondió a través de Dusan Vlahovic (34') con un gol a centro de Khéphren Thuram.

Luego de cuatro fechas, la Juve, entrenada desde el jueves por el antiguo seleccionador de Italia Luciano Spalletti, sólo suma cuatro puntos, comprometiendo así su presencia en la fase de eliminación directa (sólo los ocho primeros pasan directamente a octavos y del 9º al 16º disputan un repechaje).

El Sporting cuenta con siete puntos y es 10º en la liguilla de 36 equipos.

