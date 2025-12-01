La Juventus pierde a su goleador Vlahovic durante dos o tres meses

La Juventus, en gran dificultad tanto en la Serie A como en la Champions, no podrá contar con su mejor goleador, el serbio Dusan Vlahovic, que sufre una lesión en el aductor que le tendrá apartado de las canchas entre dos y tres meses, según la prensa italiana.

Vlahovic se lesionó el sábado durante el partido de la Serie A contra el Cagliari. "Los exámenes revelaron una lesión de alto grado en la unión musculotendinosa del aductor largo izquierdo", indicó este lunes la Juve en un breve comunicado.

"Serán necesarias otras consultas médicas para determinar las modalidades terapéuticas más adecuadas", añadió el club más laureado del fútbol italiano, sin precisar la duración de su indisponibilidad.

El diario deportivo LA NACION estimó que su ausencia podría durar tres meses, mientras que el canal Sky Sport Italia informó de un regreso a los terrenos de juego en febrero de 2026.

El serbio de 25 años ha marcado seis goles esta temporada, tres en el campeonato y tres en la Liga de Campeones.

Desde agosto ha recuperado su estatus de titular que había perdido la temporada pasada (10 goles en el campeonato).

La Juve, entrenada desde finales de octubre por Luciano Spalletti, ocupa el séptimo lugar en el Campeonato de Italia a cinco puntos del líder, el AC Milan, después de trece jornadas.

En la Champions, el equipo turinés ocupa la 22ª plaza con apenas seis puntos sumados de 15 posibles y podría quedar incluso eliminada del play off de acceso a los octavos de final.

