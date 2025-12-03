La Juventus pierde al lesionado Gatti por varias semanas

La Juventus de Turín, ya privada de su máximo goleador Dusan Vlahovic, tampoco podrá contar durante varias semanas con el defensor internacional italiano Federico Gatti, anunció este miércoles la "Vecchia Signora".

Gatti, que se retiró lesionado el martes durante el duelo de octavos de Copa de Italia ante Udinese (victoria 2-0), sufre una lesión en el menisco que precisará de una intervención quirúrgica, explicó el club más laureado del fútbol italiano.

La duración de su ausencia no fue precisada, pero según el periódico deportivo LA NACION, el defensor estará de baja al menos un mes.

La Juve ocupa la 7ª posición en la Serie A a cinco puntos del dúo de cabeza, AC Milan y Nápoles.

El club bianconero perdió hasta marzo a Vlahovic, que será operado el jueves en Londres tras su lesión en un aductor el pasado fin de semana.

jr/ah/iga/dam