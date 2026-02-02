La Juventus refuerza su defensa con el sueco Emil Holm

La Juventus de Turín se hizo a través de una cesión con los servicios del defensor internacional sueco Emil Holm, procedente del Bolonia, anunció este lunes el club más laureado del fútbol italiano.

El club bianconero precisó que en caso de ejercer la opción de compra deberá abonar 15 millones de euros (algo más de 17 millones de dólares) para fichar definitivamente al jugador de 25 años.

La Juventus, que goleó 4-1 en su visita al Parma el pasado domingo, ocupa actualmente el cuarto puesto en la Serie A de Italia, a diez puntos del líder, Inter de Milán.

El equipo que dirige Luciano Spalletti ha encajado 18 goles en liga, lo que le convierte en la cuarta mejor defensa del campeonato.