La Juventus se reencuentra con la victoria gracias a Yildiz

Después de casi un mes de espera, la Juventus se reencontró con la victoria en la Serie A al vencer 2-1 al Cagliari, este sábado en la 13ª jornada, gracias a un doblete de Kenan Yildiz.

Los turineses venían de encadenar dos empates en el campeonato italiano, ante Como (0-0) y Fiorentina (1-1), y consiguen ahora su segunda victoria en cuatro partidos de Serie A desde que Luciano Spalletti asumió las funciones de entrenador en reemplazo de Igor Tudor.

Sebastiano Esposito adelantó en el minuto 26 al equipo sardo, decimocuarto clasificado, antes de que Yildiz liderara la reacción bianconera.

El atacante turco de 20 años igualó un minuto después, en el 27, antes de firmar el segundo justo antes del descanso (45+1), tras lo cual acumula cuatro dianas en esta Serie A.

La Juventus sigue séptima en la clasificación (23 puntos), pero se aproxima provisionalmente a cuatro unidades del líder, la Roma (27 puntos), que recibe el domingo al Nápoles (3º, 25) en el choque estelar del fin de semana en el Calcio.

La tarde victoriosa de la Juve se vio empañada por el cambio por lesión, en principio con un problema en los aductores, del atacante serbio Dusan Vlahovic, autor de tres goles en Serie A y tres en Liga de Campeones esta temporada.

En otros partidos del sábado, el Udinese (9º) se acerca a la pelea por los puestos europeos al ganar 2-0 en el campo del Parma (16º), mientras que el Génova venció 2-1 al colista Hellas Verona (20º).

En el último turno del día, el AC Milan (2º, 25 puntos) puede ponerse líder provisional si gana a la Lazio (8ª) en San Siro.

