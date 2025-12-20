La Juventus vence a la Roma para seguir en la carrera por el título

Triunfo vital para la Juventus: el equipo turinés se impuso 2-1 a un rival directo de la zona alta, la Roma, este sábado en la 16ª jornada de la Serie A.

En un fin de semana descafeinado en la liga italiana por la Supercopa de Italia, donde Nápoles y Bolonia se disputarán el título el lunes tras eliminar en semifinales a Milan e Inter de Milán respectivamente, el choque de Turín era el estelar y la emoción se mantuvo hasta el final.

El portugués Francisco Conceiçao (minuto 44) y el belga Lois Openda (70'), que firmó su primer tanto liguero desde su llegada desde el Leipzig, fueron los artífices del triunfo local.

Tommaso Baldanzi acortó en el 75 para una Roma que despertó tarde.

En la clasificación, la Roma suma 30 puntos y se mantiene cuarta, dentro de la zona Champions, pero ve cómo la Juventus, quinta, se acerca con 29 unidades.

Por delante están Inter de Milán (1º, 33 puntos), el AC Milan (2º, 32) y Nápoles (3º, 31), que disputarán sus partidos correspondientes a esta jornada entre los días 14 y 15 de enero.

En el otro partido del sábado en el Calcio, la Lazio (8ª) y la Cremonese (11ª) empataron a cero.

El domingo se disputarán otros cuatro partidos en esta jornada, sin presencia en ellos de ninguno de los ocho primeros clasificados.

El colista, el histórico Fiorentina, intentará buscar su primer triunfo de esta Serie A. Recibirá en la Toscana al Udinese, décimo clasificado.