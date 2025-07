La kombucha con fibra muestra mejoras en la microbiota intestinal y el perfil lipídico, según un estudio

MADRID, 22 Jul. 2025 (Europa Press) - La kombucha con fibra de Komvida Organic Kombucha muestra mejoras en la microbiota intestinal y el perfil lipídico, según un estudio liderado por el Instituto IMDEA Alimentación y recientemente publicado en la revista científica 'Current Research in Food Science'. El estudio, realizado a 60 voluntarios sanos que durante seis semanas participaron en un ensayo doble ciego y controlado consumiendo diariamente 250 mililitros de kombucha enriquecida con inulina de raíz de achicoria, analizó variables bioquímicas y la composición de la microbiota intestinal. A nivel de salud intestinal, el análisis desveló un aumento significativo en la presencia del género Bifidobacterium, reconocido por su efecto beneficioso sobre el sistema digestivo e inmunológico. También se registró una disminución de la especie 'Ruminococcus torques', bacteria asociada a procesos de inflamación intestinal. En materia de perfil lipídico, el grupo que consumió kombucha con fibra mostró una reducción significativa de los niveles de triglicéridos (marcador relacionado con la salud cardiovascular), mientras que en el grupo control no se observaron cambios relevantes. Además, en cuanto a la diversidad microbiana, se detectaron diferencias significativas en la diversidad beta entre el grupo que consumió la kombucha funcional y el grupo control tras la intervención, indicando una modificación en la composición de la microbiota. Según ha informado la compañía en un comunicado, Komvida Fibra está elaborada artesanalmente, sin pasteurizar, sin azúcares añadidos y enriquecida con fibra prebiótica natural (Fibruline). Además, contiene probióticos procedentes de su fermentación natural, que favorece la presencia de microorganismos beneficiosos como 'Liquorilactobacillus' y 'Zymomonas', ambos asociados a efectos positivos sobre la salud intestinal y metabólica. "En un mercado lleno de productos sin evidencia real, estamos orgullosas de poder afirmar que nuestra kombucha con fibra ha sido científicamente evaluada en personas. Este estudio respalda lo que nuestras consumidoras ya intuían: que Komvida cuida su bienestar desde dentro", ha afirmado la CEO y cofundadora de Komvida, Beatriz Magro. La COO y cofundadora de la marca, Nuria Morales, ha señalado que para la compañía "la calidad no es solo una palabra", sino "una responsabilidad". "Desde la selección de ingredientes hasta la validación científica, cada paso en Komvida responde a un compromiso real con la salud, la honestidad y la excelencia del producto", ha indicado.