La Lazio elimina al Bolonia en los penales y jugará las semis de la Copa de Italia
La Lazio de Roma se aseguró su pase a las semifinales de la Copa de Italia al eliminar este miércoles al Bolonia en los penales
La Lazio de Roma se aseguró su pase a las semifinales de la Copa de Italia al eliminar este miércoles al Bolonia en los penales por 4-1, tras empate 1-1.
Los locales abrieron el marcador por medio de Santiago Castro (30') y la Lazio igualó nada más volver del descanso con un gol de Fisayo Dele-Bashiru (48').
En la tanda de penales, Bolonia falló dos veces, mientras que los romanos no erraron ninguna.
La Lazio se une en semifinales al Inter, el Atalanta y el Como.
-- Los resultados de los cuartos de final:
- Miércoles 4 de febrero
(+) Inter Milán - Torino 2-1
- Jueves 5 febrero
(+) Atalanta - Juventus 3-0
- Martes 10 febrero
Nápoles - (+) Como 1-1 (6-7 en penales)
- Miércoles 11 febrero
Bolonia - (+) Lazio 1-1 (1-4 en penales)
Los clubes precedidos de un + están clasificados para semifinales