La Lazio elimina al Bolonia en los penales y jugará las semis de la Copa de Italia

La Lazio de Roma se aseguró su pase a las semifinales de la Copa de Italia al eliminar este miércoles al Bolonia en los penales por 4-1, tras empate 1-1.

Los locales abrieron el marcador por medio de Santiago Castro (30') y la Lazio igualó nada más volver del descanso con un gol de Fisayo Dele-Bashiru (48').

En la tanda de penales, Bolonia falló dos veces, mientras que los romanos no erraron ninguna.

La Lazio se une en semifinales al Inter, el Atalanta y el Como.

-- Los resultados de los cuartos de final:

- Miércoles 4 de febrero

(+) Inter Milán - Torino 2-1

- Jueves 5 febrero

(+) Atalanta - Juventus 3-0

- Martes 10 febrero

Nápoles - (+) Como 1-1 (6-7 en penales)

- Miércoles 11 febrero

Bolonia - (+) Lazio 1-1 (1-4 en penales)

Los clubes precedidos de un + están clasificados para semifinales