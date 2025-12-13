La Lazio vence en Parma con nueve jugadores

La Lazio, pese a sufrir dos expulsiones, se impuso este sábado 1-0 en su visita al Parma de la 15ª jornada de Serie A.

Un gol de Tijjani Noslin (82') sirvió para que los romanos se llevasen los tres puntos.

Para cuando el neerlandés anotó el único gol del partido, sus compañeros ya habían sufrido dos expulsiones: primero la de Mattia Zaccagni (42') y después la de Toma Basic (77'), ambas por entradas peligrosas sobre el argentino Nahuel Estévez.

Se trata de la primera victoria de un equipo con nueve jugadores desde febrero de 2017, cuando el Milan se impuso 1-0 a Bolonia pese a contar con dos jugadores menos.

Con 22 puntos, la Lazio se sitúa en 8ª posición y en lucha por los puestos de Europa League, pero a nueve puntos de los colíderes AC Milan y Nápoles, que se enfrentan el domingo respectivamente al Sassuolo y a Udinese.

Por su parte el Parma, abucheado por sus espectadores al final del partido, cayó a la 17ª posición, pero mantiene cuatro unidades de ventaja sobre los puestos de descenso que marca el Pisa (18º).