La Lazio y la Roma también comienzan con buen pie

Ciro Immobile, máximo goleador de la Serie A la pasada temporada por cuarta vez en su carrera, firmó un gol salvador para la Lazio, el del triunfo 2-1 ante el Bolonia, este domingo en la 1ª jornada de la liga italiana, en la que la Roma venció 1-0 en su visita a la Salernitana.

La Lazio de Maurizio Sarri comenzó la temporada quedándose con diez hombres ya en el minuto 6 por la expulsión del joven arquero portugués Luis Maximiano, fichado para este curso.

Con once contra diez, el Bolonia, entrenado por el exdefensa de la Lazio Sinisa Mihajlovic, se adelantó en el 38 con un penal transformado por Marko Arnautovic.

El número de jugadores se niveló con la segunda amarilla al defensa francés del Bolonia Adama Soumaoro en el 45+4.

En la segunda parte, la Lazio pudo llegar con más fluidez y empató con un tanto en contra de Lorenzo De Silvestri.

El gol del triunfo de los locales lo firmó Immobile en el 79.

Por quinta temporada consecutiva, Immobile marca en la jornada de arranque del campeonato.

"El equipo merecía la victoria. No tanto por el juego mostrado, sino por su carácter. Los hinchas se merecían este tipo de partido, ese hambre de victoria", declaró el propio Immobile a Sky Sport.

"El año pasado terminamos quintos. Muchos jugadores buenos han llegado, tenemos un gran potencial esta temporada", añadió.

En el caso de la Roma, su inicio en la nueva Serie A fue con un triunfo 1-0 en el campo de la Salernitana.

El autor del gol de la Roma fue Bryan Cristante (minuto 33).

El argentino Paulo Dybala, nueva figura de los romanos tras llegar desde la Juventus, estuvo cerca de conseguir su primer gol oficial con sus nuevos colores, pero en la primera parte se lo impidió el palo y en la segunda una pequeña falta de precisión.

"Me hubiera gustado estar más tranquilo, con un 3-0 o un 4-0. Pero me gustó ver a un equipo que, aunque no marcara todos los tantos que habría podido, ha sabido gestionar el resultado", comentó el entrenador portugués de la Roma, José Mourinho.

- La Fiorentina sufre para ganar -

Por su parte, la Fiorentina sufrió también para vencer al recién ascendido Cremonese (3-2), en su caso con un gol en el descuento final de Rolando Mandragora (90+5), ayudado por un gran error del arquero rival, Ionut Radu.

El Cremonese se iba así de vacío de Florencia, después de haber jugado con diez hombres toda la segunda parte, por la expulsión del argentino Gonzalo Escalante en el 44.

En el otro partido del domingo, la Spezia derrotó 1-0 al Empoli con gol del angoleño M'Bala Nzola (36).

El sábado, los dos primeros de la pasada Serie A, el campeón AC Milan y el Inter de Milán, arrancaron la nueva temporada con victoria, sobre Udinese (4-2) y Lecce (2-1), respectivamente.

El lunes se completa la primera jornada italiana, con dos partidos, la visita del Nápoles al Hellas Verona y el duelo de Juventus y Sassuolo en Turín.

