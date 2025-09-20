LA NACION

La Legión conmemora este sábado su CV aniversario fundacional con una exhibición en la base militar de Viator (Almería)

La Legión conmemora este sábado su 50° aniversario fundacional con una exhibición en la base militar

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
La Legión conmemora este sábado su CV aniversario fundacional con una exhibición en la base militar
La Legión conmemora este sábado su CV aniversario fundacional con una exhibición en la base militar

ALMERÍA, 20 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Brigada de la Legión va a celebrar este sábado los actos conmemorativos con motivo del CV aniversario de su fundación con la formación de unidades legionarias así como la exposición de materiales y visitas a su colección museográfica en la base militar 'Álvarez de Sotomayor' de Viator (Almería).

Los actos arrancarán con una misa que se celebrará a las 10,30 horas en exterior de la capilla de la base, antes de iniciar la parada militar prevista en el Patio de Armas a partir del mediodía con la exhibición de escuadras de gastadores y retreta militar a cargo de la Banda de Guerra.

Durante la jornada de puertas abiertas destinada a "estrechar lazos con la ciudadanía" también se realizará una visita a la sala museística y habrá una exposición de materiales y medios tácticos.

Los actos centrales de este aniversario vienen precedidos además de la entrega, por parte del Ayuntamiento de Almería, del Escudo de Oro de la ciudad y homenaje a la bandera en reconocimiento a los 30 años de su llegada a la provincia con el nacimiento de la Brigada de La Legión Rey Alfonso XIII.

Desde inicios de mes se han dado diferentes pruebas deportivas así como concursos y exhibiciones teatrales y cinematográficas para celebrar esta efeméride.

Entre ellas destaca la muestra 'La Legión a través de sus uniformes' que acoge la biblioteca municipal José María Artero.

LA NACION
Más leídas
  1. Un grupo de empresarios busca desplazar al "zar de Retiro" de la estación de ómnibus
    1

    Un grupo de empresarios busca desplazar al “zar de Retiro”

  2. Los tres hobbies preferidos por las mujeres con mayor coeficiente intelectual
    2

    Los tres hobbies preferidos por las mujeres con mayor coeficiente intelectual, según la IA

  3. Aseguran que el papá de Thiago Medina no deja que Daniela Celis lo visite en el hospital
    3

    Aseguran que el papá de Thiago Medina no deja que Daniela Celis lo visite en el hospital

  4. Así se encuentra la papelera de WhatsApp con archivos y conversaciones
    4

    Así se encuentra la papelera de WhatsApp con archivos y conversaciones

Cargando banners ...