La lesión de Pedri agrava la crisis de bajas en el Barça
- 1 minuto de lectura'
BARCELONA, 30 oct (Reuters) - El centrocampista del Barcelona Pedri recibió un diagnóstico de desgarro muscular en la pierna izquierda, sumándose a la creciente lista de lesiones del equipo de LaLiga.
El internacional español, de 22 años, estará de baja al menos cuatro semanas, por lo que se perderá los tres próximos partidos del Barcelona, indicaron fuentes del club.
Pedri también se perdería los cruciales partidos de clasificación de España para la Copa Mundial contra Georgia y Turquía en noviembre.
"El jugador del primer equipo Pedri sufre una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda. El tiempo aproximado de recuperación lo marcará la evolución de la lesión", dijo el Barcelona en un comunicado.
La lesión agrava los problemas en el Barça, que cuenta con 12 jugadores de baja desde el comienzo de la temporada. Entre los principales ausentes figuran Robert Lewandowski, Gavi, Raphinha, Marc-André ter Stegen y Dani Olmo.
El club catalán es segundo en LaLiga con 22 puntos, a cinco del líder, el Real Madrid. (Información de Fernando Kallás; edición de Christian Radnedge; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)
