La lesión en el tendón de Aquiles de George Kittle es considerada el 'mejor escenario' por médicos

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — George Kittle, ala cerrada de los 49ers de San Francisco, quien ha sido seleccionado para el Pro Bowl, dijo que los médicos caracterizaron su ruptura del tendón de Aquiles como un "mejor escenario posible", lo que le da esperanza de poder regresar sin perder tiempo significativo la próxima temporada.

Kittle se lesionó el tendón de Aquiles derecho en una victoria en la ronda de comodines sobre Filadelfia el 11 de enero y se sometió a cirugía la semana pasada en Los Ángeles. Kittle dijo que el Dr. Neal ElAttrache le informó que tenía un "desgarro limpio" cerca de su músculo sóleo, que está más arriba en el tendón de Aquiles.

“No tuvieron que perforar mi talón”, dijo Kittle el lunes. “Donde fue la reparación, hay más flujo sanguíneo, por lo que reduce el tiempo de recuperación. Así que está muy emocionado por todo. Mi recuperación —cuando estaré corriendo, cuando estaré listo para jugar de nuevo— le entusiasma mucho. Así que eso me pone de muy buen humor. No es tan malo como otros casos”.

“Lo mantendré como una sorpresa”, comentó Kittle cuando se le solicitó comentar sobre un cronograma de su recuperación. Pero un regreso en ocho a nueve meses podría llevar a Kittle de vuelta al campo cerca del comienzo de la temporada 2026.

Kittle dijo que supo de inmediato cuán grave era la lesión, diciendo que "se sintió como si alguien pusiera una escopeta contra mi pantorrilla y apretara el gatillo".

Le dijo al entrenador de los Eagles, quien fue el primero en el campo para revisarlo, que necesitaba un carrito y fue llevado de regreso al vestuario. Kittle fue acompañado allí por su familia, así como por el propietario de los Niners, Jed York, quien consiguió una botella de tequila para su estrella.

“Recibir su apoyo fue absolutamente fantástico", dijo Kittle. "El hecho de que el dueño del equipo baje para darte sus condolencias y simplemente se quede allí contigo realmente muestra qué tipo de lugar es este y las personas que están en este edificio. Y me hace muy feliz ser un Niner”.

Kittle ha sido dos veces All-Pro y siete veces seleccionado para el Pro Bowl, siendo una parte clave de la ofensiva de San Francisco como amenaza en el pase y como bloqueador en el juego terrestre. Tuvo 57 recepciones para 628 yardas y siete touchdowns esta temporada.

Los Niners tuvieron dificultades ofensivas en su ausencia la semana pasada, perdiendo 41-6 ante Seattle en la ronda divisional.

Actualización de lesiones

Hubo algunas otras actualizaciones de lesiones en el día de limpieza de vestuarios para San Francisco.

El destacado linebacker Fred Warner dijo que estaba listo para regresar si el equipo avanzaba al juego por el título de la Conferencia Nacional, pero ahora ralentizará su trabajo de rehabilitación con significativamente más tiempo para sanar.

“Creo que mi rehabilitación se había acelerado obviamente para intentar llegar al juego de campeonato de la NFC”, dijo Warner. "Ahora, solo puedo ralentizar las cosas y realmente trabajar en todos los pequeños detalles que no pude trabajar antes de que todo esto sucediera. Es solo negocio como de costumbre”.

El ala defensiva novato Mykel Williams, quien se rompió el ligamento cruzado anterior en la semana nueve, dijo que su rehabilitación va bien y espera estar listo para el inicio de la temporada.

El quarterback Brock Purdy dijo que no necesitará ningún tratamiento especial para su lesión de dedo de césped que lo dejó fuera de juego durante ocho partidos de la temporada.

“El dedo está listo”, dijo Purdy. “Obviamente, continuaré fortaleciéndolo y dándole algo de descanso y demás. Pero está bien”.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes