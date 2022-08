La leyenda de la motown lamont dozier muere a los 81 años

9 ago (Reuters) - La leyenda de la Motown Lamont Dozier, el prolífico cantautor que compuso y produjo éxitos como "Stop! In The Name Of Love", "Baby Love" y "Two Hearts", falleció a los 81 años, informó el martes su familia.

Dozier murió en su casa el lunes, dijeron sus familiares en un comunicado.

Dozier era uno de los miembros más reconocidos del trío de compositores que incluía a los hermanos Brian y Eddie Holland. El grupo, conocido como Holland-Dozier-Holland, escribió y produjo docenas de canciones de éxito para Diana Ross and the Supremes, Martha and the Vandellas, las Four Tops, Marvin Gaye y otros cantantes, ayudando a crear el clásico sonido Motown.

Dozier también trabajó con artistas contemporáneos como Kanye West, Dave Stewart de Eurythmics y los Black Eyed Peas. Su música ha sido regrabada por los Rolling Stones, Linda Ronstadt, James Taylor y muchos otros.

"Respetado como uno de los genios musicales más humildes en alcanzar el nivel de éxito que alcanzó, Lamont Dozier era un icono", decía su obituario publicado por su familia.

Los hermanos Holland y Dozier, nacidos y criados en Detroit, fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1990.

"La Motown tal y como la conocemos no existiría sin Holland-Dozier-Holland", dijo entonces el museo.

La esposa de Dozier, Barbara Ullman, murió en 2021 tras más de 40 años de matrimonio. Entre sus hijos estaban el compositor y productor discográfico Beau Dozier y el compositor Paris Ray Dozier. (Reporte de Akriti Sharma en Bengaluru y Brendan O'Brien en Chicago; Editado en español por Vicente Valdivia)