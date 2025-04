La leyenda del boxeo George Foreman es recordado por su amor a la familia, la fe y las hamburguesas

HOUSTON (AP) — George Foreman fue recordado el lunes en un servicio conmemorativo en su ciudad natal de Houston por su legendaria carrera en el boxeo, así como por su amor a Dios, la familia, los caballos y las hamburguesas con queso, y por su deseo de ayudar a sus semejantes.

"Predicaba el amor todo el tiempo. De eso se trata esta vida. Se trata de amor y George era puro porque vivía y creía en lo que predicaba", afirmó James Douglas, un amigo de toda la vida y ex presidente de la Universidad del Sur de Texas en Houston.

Durante un servicio conmemorativo de casi una hora y media, la familia y amigos de Foreman recordaron anécdotas sobre un hombre que fue dos veces campeón de peso pesado en el boxeo, pero que también fue un pastor que ofrecía sermones que afirmaban la vida en su iglesia en el noreste de Houston y un empresario astuto, mejor conocido por la Parrilla George Foreman.

Foreman incluso se dirigió a la multitud póstumamente en el Wortham Theater Center, un centro de artes escénicas que acogió el memorial, con mensajes de audio grabados previamente.

"Ganar y perder nunca pueden asegurar una sonrisa duradera. Pero decirle a la cara que ves a diario, 'Hice lo mejor que pude', sí puede", dijo Foreman en la grabación.

Muchas de las personas que hablaron en el memorial, incluido George Foreman IV, uno de los cinco hijos del legendario boxeador, destacaron la importancia de la fe en la vida del mayor Foreman y cómo Dios guió sus esfuerzos para ayudar a los demás.

"‘¿Cómo recuerdo bien cómo Jesús me sacó adelante? Recé, caminé una noche o dos. Dije, Señor, ¿por qué no me tomas y me usas? Eso es todo lo que puedo hacer. Le doy mi vida a Jesús, ¿y tú?’ Esa era una canción que mi abuela le dio a mi padre. Estaba pasando por un momento difícil. Así que ahora te la he dado a ti", dijo George Foreman IV mientras sus cuatro hermanos estaban detrás de él.

Foreman tuvo 12 hijos, incluidos cinco hijos que son todos famosos por llamarse George Edward Foreman.

"Descansa bien, papá. Llevaremos tu amor con nosotros siempre", expresó George Foreman IV, quien también es pastor.

El ex boxeador Michael Moorer, a quien Foreman derrotó en 1994 para convertirse en el hombre más viejo, a los 45 años, en ganar el campeonato de peso pesado, dijo a la multitud que los dos pasaron de ser competidores a tener una relación "construida sobre el respeto durante más de 30 años".

"George fue un campeón en la vida. Su fe transformó al tímido chico de campo de Texas en un exitoso empresario y una voz para los menos afortunados", comentó Moorer.

El Dr. Adan Rios, un amigo de toda la vida del gran boxeador, recordó cómo Foreman compró tierras para crear un banco de alimentos para pacientes con SIDA y donó 1,7 millones de dólares para ayudar a tratar a pacientes adolescentes con cáncer.

Foreman murió el 21 de marzo a los 76 años. La familia de Foreman no ha revelado la causa de su muerte, solo diciendo en las redes sociales que "partió pacíficamente... rodeado de seres queridos".

Nacido en Marshall, Texas, Foreman se crió en el Quinto Distrito de Houston, uno de los barrios históricamente afroamericanos de la ciudad.

Comenzó su carrera en el boxeo como medallista de oro olímpico en 1968, convirtiéndose en profesional al año siguiente.

Foreman se convirtió en el campeón de peso pesado del mundo cuando venció a Joe Frazier en 1973. Pero perdió el título al año siguiente cuando Muhammad Ali lo derrotó en la famosa pelea "Rumble in the Jungle" en Zaire.

Foreman luego dejó el boxeo y, tras un despertar religioso, se convirtió en ministro ordenado en 1978. Comenzó a predicar en Houston, fundando más tarde La Iglesia del Señor Jesucristo en 1980.

El luchador de mediana edad regresó al ring después de una ausencia de 10 años y en 1994 logró uno de los nocauts más espectaculares en la historia del boxeo, derribando a Moorer, 19 años menor que él, con un certero derechazo para reclamar los dos cinturones de peso pesado de Moorer.

Foreman se retiró en 1997 con un récord de carrera de 76-5.

Luego pasó al siguiente capítulo de su vida como empresario, promotor y actor ocasional.

Fue conocido por una nueva generación como la cara de la Parrilla George Foreman. La sencilla máquina de cocina vendió más de 100 millones de unidades y le trajo más riqueza que el boxeo. Una película biográfica basada en su vida se estrenó en 2023.

"De todos los rasgos que podría mencionar, su fe, su familia, su carrera en el boxeo, su carrera empresarial, el que más destaca para mí como amigo de George Foreman es que nunca olvidó de dónde venía", dijo el alcalde de Houston, John Whitmire.