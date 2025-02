La libertad de expresión está "en retroceso" en Europa, afirma vicepresidente de EEUU

La libertad de expresión está "en retroceso" en Europa y supone una amenaza mayor que la agresión militar rusa, afirmó este viernes el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania.

"La amenaza que más me preocupa con respecto a Europa no es Rusia. No es China, no es ningún otro actor externo. Lo que me preocupa es la amenaza desde dentro. El retroceso de Europa respecto a algunos de sus valores más fundamentales", declaró. "En Gran Bretaña y en toda Europa, la libertad de expresión, me temo, está en retroceso", añadió.

