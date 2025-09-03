La libra esterlina y el yen retroceden ante inquietudes políticas y fiscales

Por Rae Wee

SINGAPUR, 3 sep (Reuters) -

La libra esterlina y el yen se veían presionados el miércoles ante las fuertes ventas provocadas por la preocupación de los inversores sobre la salud de las finanzas públicas en todo el mundo y la incertidumbre política en Japón.

En la sesión anterior, los inversores se deshicieron de la deuda pública a largo plazo en Europa y Estados Unidos, mientras que la atención volvió a centrarse en el aumento de los niveles de deuda en las principales economías y reavivó el temor a que los Gobiernos de todo el mundo estén perdiendo el control sobre los déficits fiscales. La actividad se extendió a Japón el miércoles.

La caída era pronunciada en el mercado de bonos británicos, ya que el coste de los préstamos británicos a 30 años subía a su nivel más alto desde 1998, lo que también dejó a la libra esterlina en una situación vulnerable, con una caída de más del 1% el martes. La libra

cotizaba en el momento de elaboración de este artículo un 0,18% por debajo, a US$1,3370.

"Es un problema que afecta a toda Europa. Creo que Francia tiene los mismos problemas... ha estado en el trasfondo durante bastante tiempo", dijo Ray Attrill, jefe de investigación de divisas de National Australia Bank, refiriéndose al empeoramiento de las posiciones fiscales de los Gobiernos.

"Probablemente esté resonando un poco más en Reino Unido debido a los recuerdos del episodio de Liz Truss... Creo que parte de la preocupación es que haya un comunicado en otoño o un presupuesto que se acerca", dijo.

"Creo que a estas alturas, hay una falta de confianza en los mercados en que el Gobierno esté dispuesto a abordar eficazmente la escala del déficit presupuestario y la velocidad de acumulación de la deuda", añadió. En Japón, el yen bajaba más de un 0,1% a 148,60 por dólar, tras caer un 0,8% en la sesión anterior, después de que el secretario general del partido gobernante japonés, Hiroshi Moriyama, estrecho colaborador del primer ministro Shigeru Ishiba, expresara su intención de dimitir de su cargo.

Esto podría afectar al destino de Ishiba, que se ha resistido a las peticiones de dimitir tras perder las elecciones.

"A simple vista, la incertidumbre política y la posibilidad de que el primer ministro Shigeru Ishiba dimita en los próximos días o semanas están teniendo un impacto debilitador sobre el yen", dijo Kit Juckes, estratega jefe de divisas de Société Générale.

Sanae Takaichi, una de las principales aspirantes a sustituir a Ishiba, es conocida por estar a favor de los tipos de interés bajos.

El yen apenas reaccionaba a los comentarios del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, quien afirmó haber tratado diversos temas sobre la economía y los mercados, incluidos los movimientos de los tipos de cambio, en una reunión con Ishiba el miércoles.

Mientras tanto, la caída de la libra esterlina y el yen impulsaba al dólar, que se situaba en 98,43, frente a una cesta de divisas, tras haber ganado un 0,66% el martes. El euro bajaba un 0,08% a US$1,1631, y ampliaba su caída del 0,6% de la sesión anterior, mientras que el dólar australiano apenas variaba a US$0,6520. El dólar neozelandés cotizaba un 0,06% por debajo, a US$0,5861.

Dejando a un lado las preocupaciones fiscales y políticas, los inversores también estaban atentos a una serie de datos del mercado laboral estadounidense que se publicarán esta semana, encabezados por el dato de nóminas no agrícolas del viernes.

Esto podría proporcionar a los inversores y a la Reserva Federal una imagen más clara del mercado laboral, que se ha convertido en el centro del debate político, y podría subrayar o poner en duda las expectativas de un recorte de tipos. El rendimiento del Tesoro estadounidense a dos años, que suele reflejar las expectativas de tipos a corto plazo, bajaba ligeramente al 3,6556% el miércoles, aunque el rendimiento a 30 años se quedaba muy cerca del nivel del 5%, en línea con la subida global de los rendimientos de los bonos a largo plazo. (Información de Rae Wee; edición de Sam Holmes y Jamie Freed; edición en español de Paula Villalba)