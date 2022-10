La líder conservadora en los Comunes rechaza una propuesta de Johnson para retirar su candidatura

La líder parlamentaria del Partido Conservador británico en la Cámara de los Comunes, Penny Mordaunt, ha rechazado una propuesta del ex primer ministro británico Boris Johnson, para retirarse de la carrera por la jefatura del Gobierno del país, según fuentes próximas a la diputada.

Mordaunt hizo oficial el viernes su candidatura a suceder a Liz Truss al frente del partido y del país si bien sus expectativas están seriamente comprometidas desde este domingo, cuando el ex ministro de Finanzas Rishi Sunak ha anunciado también que se presenta a la carrera en el papel de gran favorito para la victoria.

No obstante, Mordaunt ha rechazado no solo la propuesta de Johnson para abandonar, sino también su respaldo al ex primer ministro en el caso de que en las próximas horas no consiga recabar de sus diputados el centenar de avales necesario para ratificar su concurso, informan estas fuentes próximas a la cadena Sky.

De acuerdo con las fuentes de 'The Times', Johnson ha asegurado a sus avalistas que es el único candidato "con un mandato democrático" y que su intención, de llegar de nuevo al poder, "es la de conformar un gobierno que abarque 'a lo largo y ancho'".

El ex primer ministro también se ha puesto en contacto con grupos de organización de simpatizantes a los que ha pedido que "cojan los teléfonos y se pongan manos a la obra" para potenciar una candidatura en la que se presentará como un símbolo de "estabilidad".

Desde la campaña del ex primer ministro se asegura que cuenta con el centenar de avales necesarios para presentarse, pero fuentes del partido han puesto en duda la cifra. Los avales deben presentarse este lunes antes de las 14.00 horas.

Europa Press