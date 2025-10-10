La líder opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz

(Añade detalles, contexto, ladillos y autoría)

Por Gwladys Fouche y Terje Solsvik

OSLO, 10 oct (Reuters) - La líder de la oposición venezolana María Corina Machado ganó el viernes el Premio Nobel de la Paz por promover los derechos democráticos y luchar contra la dictadura, a pesar de las repetidas declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump de que se lo merece él. Machado, ingeniera industrial de 58 años que vive en la clandestinidad, vio cómo en 2024 los tribunales venezolanos le impidieron presentarse a las elecciones presidenciales y, por tanto, disputar el cargo al presidente Nicolás Maduro, en el poder desde 2013.

"Cuando los autoritarios se hacen con el poder, es fundamental reconocer a los valientes defensores de la libertad que se levantan y resisten", dijo el Comité Nobel noruego en el anuncio.

HA SIDO UN FIRME APOYO DE LA OPOSICIÓN VENEZOLANA

El periodo previo a la concesión del premio de este año estuvo dominado por las repetidas declaraciones públicas de Trump de que merece ganar el Premio Nobel de la Paz. Trump también es un crítico feroz de Maduro.

"Creo que la principal conclusión es que el comité vuelve a demostrar su independencia, que no se deja influir por las opiniones populares o los líderes políticos a la hora de otorgar el premio", afirmó Halvard Leira, director de investigación del Instituto Noruego de Asuntos Internacionales.

"Trump interpretará esto como quiera, pero se trata de un premio otorgado a una causa que Estados Unidos ha apoyado mucho a lo largo de los años." "La oposición democrática de Venezuela es algo que Estados Unidos ha apoyado con entusiasmo. Por lo tanto, en ese sentido, sería difícil que alguien considerara este premio como un insulto a Trump. Acuerdo de Gaza llega demasiado tarde para Trump este año El comité tomó su decisión final antes de que se anunciara el miércoles el alto el fuego y el acuerdo sobre los rehenes en la primera fase de la iniciativa de Trump para poner fin a la guerra en Gaza. Antes del anuncio del Nobel, los expertos en el premio también habían dicho que era muy improbable que Trump ganara, por la percepción de que sus medidas desmantelan el orden internacional que tanto valora el comité del Nobel. El Premio Nobel de la Paz, dotado con 11 millones de coronas suecas, unos US$1,2 millones, se entregará en Oslo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte del industrial sueco Alfred Nobel, quien fundó los premios en su testamento de 1895. (Información de Gwladys Fouche, Nora Buli, Nerijus Adomaitis, Tom Little y Terje Solsvik en Oslo; edición de Alex Richardson y Timothy Heritage; editado en español por Patrycja Dobrowolska y Tomás Cobos)