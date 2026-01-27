La Liga de Campeones se prepara para un vibrante "supermiércoles"

Por segundo año consecutivo, desde la introducción del nuevo formato de la competición la pasada temporada, la Liga de Campeones europea vivirá un apasionante "supermiércoles" con motivo de la decisiva octava y última jornada

Con 18 partidos jugándose de manera simultánea, el fútbol europeo conocerá la identidad de los equipos que terminan en el Top 8 (pase directo a octavos de final), los que deben ir al play-off de repesca (del noveno al vigesimocuarto) y los que quedan directamente eliminados

- Arsenal y Bayern, los primeros de la clase -

Dos alumnos llegan ya al último día con los deberes hechos al estar clasificados a octavos matemáticamente, Arsenal (1º, 21 puntos) y Bayern de Múnich (2º, 18 puntos), que perdieron el fin de semana en sus respectivas ligas

Para el Arsenal, el objetivo ahora es ganar en casa al Kairat Almaty, en un duelo de líder contra colista, para sellar un pleno de ocho victorias y demostrar al continente que es el equipo de moda en estos momentos

El Bayern necesita solo un punto en Eindhoven ante el PSV para asegurar el segundo puesto y con ello tener una teórica mejor disposición en el cuadro de eliminatorias, que se disputarán al modo de un torneo de tenis y quedarán diseñadas al término de esta jornada

Por abajo, cuatro formaciones están ya matemáticamente eliminadas, sin opciones de llegar a puestos de play-off: Eintracht Fráncfort, Slavia de Praga, Villarreal y Kairat Almaty

- Nápoles, en peligro -

La pasada temporada dos nuevos ricos del fútbol europeo como París Saint-Germain y Manchester City llegaron a la octava jornada con la amenazante espada de Damocles de la eliminación sobre sus cabezas. Sobrevivieron entonces, obteniendo plaza para el play-off, e incluso el equipo francés terminó luego siendo el campeón del torneo

Esta vez no hay gigantes tan grandes contra las cuerdas y el principal club en riesgo parece el Nápoles, vigente campeón de Italia y que llega como 25º clasificado a esta última jornada, en puesto de virtual eliminación, antes de recibir al Chelsea (8º) en el estadio Diego Maradona

Antonio Conte, entrenador del Nápoles, mide por lo tanto sus fuerzas con el club londinense que dirigió entre 2016 y 2018, y al que hizo campeón de Inglaterra en 2017

- Mourinho contra el Real Madrid -

El otro gran reencuentro de la noche será en el Estádio da Luz, donde José Mourinho, actual técnico del Benfica, recibirá a un Real Madrid al que dirigió entre 2010 y 2013

El Real Madrid (3º, 15 puntos) está en una buena posición para clasificarse pero sin margen para un exceso de confianza ante un Benfica que es 29º y que necesita ganar sí o sí para apurar sus opciones de llegar al play-off

"El Real Madrid siempre es favorito en la Liga de Campeones. Hay grandes equipos, pero es nuestra competición", sentenció el nuevo entrenador merengue, Álvaro Arbeloa

Como el Real Madrid, también depende de sí mismo para acabar en el codiciado Top 8 el FC Barcelona (9º, 13), que juega en casa contra el Copenhague (26º)

El Atlético de Madrid (12º, 13), que recibe al Bodo/Glimt (28º), quiere ganar para intentar llegar al Top 8, mientras que el Athletic de Bilbao (23º), que juega como local ante el Sporting de Lisboa (10º), tiene en su mano poder entrar en el play-off

- Rival incómodo para el PSG -

El vigente campeón del torneo, el París Saint-Germain, perdió la pasada semana ante el Sporting de Lisboa en la séptima jornada pero sigue dependiendo de sí mismo para acabar entre los ocho primeros de esta fase de liguilla

"Estamos en un momento complicado, con imprecisiones. Los jugadores no son máquinas", admitió el entrenador español Luis Enrique

Su equipo empieza la última fecha en sexto lugar igualado a 13 puntos con su rival del miércoles, el Newcastle (7º), un adversario al que fue incapaz de ganar cuando ambos clubes se enfrentaron en la fase de grupos de hace dos temporadas (derrota 4-1 y empate 1-1)

El Liverpool, muy irregular en la Premier League, fue el ganador de la fase regular de la Champions la pasada campaña. Esta vez llega al último día cuarto (15 puntos) y está en una posición favorable antes de recibir al Qarabag azerbaiyano (18º) en Anfield