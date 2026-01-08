La Liga española enfrenta a Cloudflare por piratería, acusa a la empresa de ignorar contenido ilegal

MADRID (AP) — Una vez que el balón comienza a rodar en La Liga española, el juego comienza para unos 50 analistas que empiezan a buscar señales de piratería en línea.

Escanean sitios web, publicaciones en redes sociales, plataformas IPTV y portales de streaming en busca de transmisiones ilegales de partidos de La Liga.

Los analistas capacitados identifican el contenido pirateado y toman las medidas necesarias para sacarlo del aire, incluyendo notificar a intermediarios de Internet como Cloudflare, la empresa con sede en Estados Unidos cuya red de entrega de contenido se cree que gestiona casi el 20% del tráfico de Internet a nivel mundial.

Y es entonces cuando comienza la verdadera lucha para la liga española.

La Liga, una de las ligas europeas más activas en la lucha contra la piratería y el fraude audiovisual, acusa a Cloudflare de ignorar el contenido ilegal y no hacer lo suficiente para bloquearlo. Afirma que Cloudflare tiene un papel decisivo en la difusión de la piratería en línea que perjudica significativamente a la industria del fútbol.

Proteger su contenido es clave para la liga, que recientemente vendió derechos audiovisuales domésticos por más de 6.000 millones de euros (7.000 millones de dólares) hasta la temporada 2031-32.

El presidente de la liga española, Javier Tebas, dijo a The Associated Press en un correo electrónico que Cloudflare es una organización “plenamente consciente de que una parte significativa de la piratería audiovisual deportiva depende de su infraestructura y, a pesar de este conocimiento, continúa protegiendo y monetizando esa actividad, como lo han reconocido tribunales en múltiples jurisdicciones”.

Tebas expresó que solo en España, más del 35% de la piratería de contenido de La Liga continúa distribuyéndose a través de la infraestructura de Cloudflare, a pesar de miles de notificaciones formales y medidas de ejecución respaldadas judicialmente implementadas por proveedores de servicios de Internet.

"Esto no es un debate legal, técnico o ideológico, sino un caso de una empresa que prioriza sus intereses comerciales y ganancias financieras sobre la ley, la sostenibilidad de la industria deportiva global y la protección de sus propios clientes, a quienes utiliza como un escudo digital para redes de piratería organizada", manifestó Tebas.

Cloudflare habla de censura

Cloudflare, que se describe a sí misma como un "defensor de larga data de un Internet libre y abierto", niega haber actuado mal y acusa a la liga de intimidar para controlar lo que los usuarios españoles ven en línea durante los partidos.

Cloudflare dijo a la AP que las "prácticas de bloqueo indiscriminado" de la liga han impedido que los usuarios españoles accedan a decenas de miles de sitios legítimos mientras los partidos están en curso.

La empresa afirmó que La Liga piensa que sus intereses comerciales pueden "superar el derecho de los usuarios españoles comunes a navegar por sitios legales" durante los partidos.

Cloudflare ha alentado a los usuarios españoles que noten que sitios legales están siendo bloqueados debido a La Liga a rastrear esos bloqueos y comunicárselo a sus legisladores. Cloudflare destaca la necesidad de luchar contra la "censura en Internet y el daño que causa."

"Cloudflare trabaja regularmente en colaboración con los titulares de derechos para ayudar a abordar problemas como el streaming ilegal", dijo. "La Liga, sin embargo, no ha mostrado interés en este tipo de colaboración, creyendo en cambio que pueden intimidar para tener control total sobre lo que los usuarios españoles ven en línea durante los partidos de fútbol haciendo afirmaciones y amenazas infundadas."

La Liga señala que hay colaboración entre varios otros intermediarios, incluidos Google, Amazon y YouTube, pero dice que Cloudflare ha rechazado esfuerzos de colaboración similares con la liga.

Acciones legales

La liga española ha tenido éxito en lograr fallos judiciales contra la piratería en España, lo que también impacta a Cloudflare, pero sigue sin poder lograr que la empresa bloquee parte del contenido ilegal a nivel internacional.

Cloudflare ha contraatacado en los tribunales, presentando apelaciones para “demostrar que las prácticas de bloqueo excesivo de La Liga son ilegales”.

"También estamos dialogando con políticos y reguladores, así como con la sociedad civil para encontrar soluciones colaborativas para combatir el streaming ilegal de deportes sin impedir el acceso a Internet para millones de usuarios españoles", dijo.

Cloudflare enfrenta problemas legales similares en Italia, Francia, Alemania y Japón, entre otros países. La liga italiana dijo que ha tomado medidas contra Cloudflare en múltiples ocasiones y continuará haciéndolo. En Alemania, la liga local dijo que estaba en "comunicación regular e intensiva con Cloudflare para combatir el problema de la piratería digital de la mejor manera posible."

Buscando apoyo gubernamental

Cloudflare recientemente dijo al Representante de Comercio de Estados Unidos que las acciones de países extranjeros constituyen barreras comerciales digitales que contradicen las normas globales e impactan desproporcionadamente a los proveedores de tecnología de Estados Unidos, obstaculizando el acceso al mercado en algunos países.

La liga española también ha apelado a la Comisión Europea y al USTR para quejarse de las prácticas de Cloudflare. Le dijo al USTR que Cloudflare era el principal facilitador de transmisiones no autorizadas de La Liga y otros contenidos pirateados a nivel mundial.

Cloudflare afirma que su red es vital para los intereses económicos y de seguridad de Estados Unidos.

"Instamos al gobierno de Estados Unidos a continuar su defensa resuelta en nombre de las empresas estadounidenses para desmantelar estas barreras estructurales y asegurar un entorno digital global que recompensa la innovación y el comercio justo", dijo.

El USTR no respondió a un correo electrónico de AP en procura de comentarios.

