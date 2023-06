La Liga española mantiene su 'problema' con las expulsiones

LaLiga Santander 2022-2023 ha cerrado su temporada con la nota negativa de ser la que más expulsiones ha vivido, superando ampliamente el centenar, siendo la única que lo ha conseguido de los cinco grandes campeonatos europeos.

La recién concluida campaña doméstica en la Primera División ha dejado unas cifras preocupantes en lo referente a las amonestaciones ya los colegiados han enseñado 137 rojas (una cada tres partidos) y 1.815 amarillas (casi cinco por encuentro).

Números llamativos de cara a los espectadores, que sienten que los árbitros españoles son más asiduos a expulsar a jugadores que en el resto de grandes ligas. En este sentido, la Liga ha sido la que más rojas ha mostrado, con el añadido de que cuadriplica al de la competición con menos expulsiones durante este curso, la Premier League (30). Más 'cerca' se ha quedado la Ligue 1 francesa, con 97, mientras que la Serie A italiana ha registrado 68 y la Bundesliga alemana, 43.

Sin embargo, la 2022/2023 no es ni de lejos la temporada con más expulsiones de la historia del campeonato español. De hecho, teniendo en cuenta únicamente los datos de la temporada 1999/2000, primera con registros de amonestaciones en España, este curso no está ni entre las 10 temporadas con más expulsiones. Es la 1998/1999, con 180 rojas, en la que más expulsiones se vivieron en la máxima categoría del fútbol español, con la 98/99 (165) y la 2002/2003 (159) cerrando este particular pódium.

De este modo, desde la campaña 98/99, en la Liga se han enseñado 3.100 tarjetas rojas, una estadística en la que supera ampliamente a la Serie A (2.672), Ligue 1 (2.253), Premier League (1.435) y Bundesliga (1.427). Algo que también ocurre con las tarjetas amarillas, siendo la liga española con 48.315, superando en casi 9.000 tarjetas a la segunda clasificada, la Serie A.

Los datos son aún más preocupantes si se tiene en cuenta el acumulado de número de amonestaciones. En este caso, el 'liderato' de la Liga está sustentado por 51.415 tarjetas, por las 42.216 mostradas en el campeonato italiano y con más de 20.000 de distancia sobre la Bundesliga, que cierra esta particular clasificación con 30.226 amonestaciones.

En cuanto al equipo con más expulsiones sufridas desde 1998, el Verona de la 2000/2001 posee el récord de expulsiones en una misma temporada con 17. Marca que ha acechado el Betis esta campaña, quedando a tan solo dos de igualarlo (15), siendo el segundo equipo con más rojas de la Liga empatado con el Espanyol de la 2003/2004 en este periodo de tiempo. ---------------------

Contenido multimedia (gráficos):

Equipos con más expulsiones en las cinco grandes ligas una misma temporada (desde la 1998/99)

https://www.epdata.es/equipos-mas-expulsiones-cinco-grandes-ligas-misma-temporada-1998-99/73c68165-36bd-4821-bbfd-fc5c5746d5a8

Equipos con más expulsiones en las cinco grandes ligas una misma temporada (desde la 1998/99)

https://www.epdata.es/competiciones-mas-expulsiones-cinco-grandes-ligas-misma-temporada-1998-99/b5c3fd9c-c7aa-4d22-9a0e-404109981c56

Número de tarjetas rojas en las cinco grandes ligas (desde la 1998/99)

https://www.epdata.es/numero-tarjetas-rojas-cinco-grandes-ligas-1998-99/b7cc660f-71f4-459a-8d17-26181709b33f

Número de tarjetas en las cinco grandes ligas (desde la 1998/99)

https://www.epdata.es/numero-tarjetas-cinco-grandes-ligas-1998-99/d2b82fb8-8955-41c8-af2d-211c3c2f1864

Europa Press