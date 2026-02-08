"La Liga está a años luz de la Premier League", se queja Cazorla

El centrocampista del Real Oviedo, Santi Cazorla, se quejó este domingo de que LA NACION está muy lejos de la Premier League, un día después de que el partido de su equipo en el campo del Rayo Vallecano fuera aplazado a última hora

La visita del Oviedo al estadio de Vallecas el sábado se suspendió a petición del club local a pocas horas del encuentro porque las condiciones del césped no eran seguras para los jugadores

"La realidad es que la Liga está a años luz de la Premier League en todos los sentidos", escribió el antiguo internacional español de 41 años y excentrocampista del Arsenal en la red social X

Los jugadores del Rayo protestaron el viernes contra su propio club en un comunicado en el que pedían mejoras en Vallecas y un mejor trato a sus aficionados

El domingo, el Oviedo pidió a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que les diera por ganado el partido, aún por reprogramar