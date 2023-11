La Liga F afronta optimista el futuro más a corto plazo que se le presenta, en el que quiere centrarse principalmente en desarrollar un "proyecto de marca" para hacer crecer la parte comercial y minimizar totalmente el impacto que pueda tener que se termine la subvención concedido por el Consejo Superior de Deportes para las tres primeras temporadas de la profesionalización del fútbol femenino.

"No queremos depender de una subvención, que se otorga para consolidar, nuestro trabajo va relacionado con el proyecto de marca porque un mejor producto vale más y la parte comercial crecerá", aseguró Pablo Vilches, CEO de la Liga F, durante un desayuno informativo con medios en la sede de la patronal junto a la presidenta Beatriz Álvarez.

El directivo resaltó que ahora mismo cuentan con "una estabilidad" gracias a los acuerdos de cinco años con 'DAZN' como 'tender' de los derechos audiovisuales y con LaLiga como agencia comercial. "El objetivo es que esas cantidades iniciales crezcan por el crecimiento audiovisual", remarcó.

Sin embargo, no olvida que por la resolución del CSD del pasado mes de junio y los "incrementos artificiales de costes federativos", entre los clubes y la patronal están "aportando cinco millones". "La subvención inicial de CSD es de 5 millones por lo que empieza a tener un efecto neutro, ya lo hemos denunciado mucho", puntualizó, subrayando que los acuerdos por 35 y 42 millones durante 5 años con 'DAZN' y LaLiga "no son lineales y ese crecimiento amortigua mucho la desaparición de la subvención".

De todos modos, Vilches es optimista por el aparente cambio en la RFEF. "Con las nuevas personas parece que estamos en otras vías de camino para solucionar las cosas, que no se trata de dejar de pagar arbitrajes y colaborar con el fútbol base sino que esto sea acorde. Estamos trabajando en volver a un escenario realista con la RFEF y cuando deje de existir la subvención del CSD hay que trabajar en que desaparezcan esas condiciones 'leoninas'", advirtió.

El CEO celebró que se constate un "respeto institucional" entre federación y Liga F como se pudo comprobar con que se cambiase a las 16.00 la hora de la rueda de prensa de la seleccionadora Montse Tomé de este martes 21, prevista a las 12.00 y que habría coincidido con la presentación en la sede liguera del album oficial de 'Panini'.

"Pedro Rocha adquirió el compromiso de ser ágil para la firma de un nuevo Convenio de Coordinación y solucionar los conflictos que hubiese", agregó Vilches que tiene como interlocutores en la RFEF a Elvira Andrés, directora de Gabinete de Presidencia, y Alfredo Olivares, director de Competiciones.

"El tema de la asistencia pasa por mejorar el producto y eso pasa por mejorar las instalaciones, tenemos un hándicap de instalaciones importante. Si queremos hacer una competición atractiva tenemos que limar diferencias en lo competitivo y trabajar en las instalaciones", afirmó Vilches.

El CEO recordó que el Consejo Superior de Deportes "dio una subvención" a los clubes para esta mejora de sus instalaciones. "El resultado se debe ver la temporada que viene, espero que casi todos estén ya con césped natural", admitió. En cuanto al videoarbitraje, recordó que desde la Liga F han estado "abiertos desde el primer día" a su puesta en marcha y que se han estudiado otras opciones más económicas.

El directivo también reconoció que se han "pensado en cambiar el formato" de competición, pero que no es un tema que esté "puesto en la mesa". "Hay más cosas urgentes y lo deben decidir los clubes y debe pasar por la RFEF", subrayó.

Preguntado por la no comparecencia del técnico del Real Madrid en rueda de prensa ni de ninguna jugadora en zona mixta tras el partido de este domingo ante el FC Barcelona, algo que no es obligatorio en la liga, prefirió centrarse en ""el hecho diferencial" de que hubiese una "entrevista-flash" con Ivana Andrés, capitana madridista, aunque no escondió que podrían "plantear reglamentar" la obligatoriedad de estas competiciones y que como liga tienen "una tarea pedagógica" en ese sentido, avisando también que el equipo madrileño corre el riesgo de "aislarse solo".

Sobre los datos de audiencia en 'DAZN', se refirió a un "primer análisis" de las seis primeras jornadas que detalla que la audiencia "ha crecido más de un 25 por ciento ponderándolo con el abierto en YouTube" y que desde la plataforma "están satisfechos con el crecimiento de las audiencias". "Han generado paquetes específicos de fútbol femenino y siguen trabajando de forma innovadora para atraer a más suscriptores", añadió.

Esperan que se firme "antes de marzo" el convenio colectivo

Por otro lado, en este encuentro también estuvo presente el vicepresidente de la Liga F Rubén Alcaine, que está "contemplada" la pérdida de la ayuda del CSD para el cuarto y quinto año, y que lo que deben pagar a la RFEF es "sine die hasta que se cambien".

Además, sobre el Convenio Colectivo, recalcó que "la intención es tenerlo firmado antes de marzo". "Creemos que no habrá demasiado conflicto. La Lista de Compensación queremos mantenerla y los sindicatos quitarla, queremos llegar a un punto intermedio de que no desaparezca, pero que tampoco sea una 'barra libre'", puntualizó.