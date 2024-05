La Liga F y GSK se unen para concienciar sobre la importancia de la salud respiratoria

La Liga F y GSK presentaron este martes la campaña 'Pulmón sano futuro sano sobre ruedas', que se extenderá por seis ciudades españolas para concienciar sobre la importancia de la salud respiratoria, en especial en mujeres, donde según estudios, 8 de cada 10 sufren alguna enfermedad respiratoria y no lo saben.

La campaña 'Pulmón sano futuro sano sobre ruedas' estará en la plaza de Juan Goytisolo de Madrid durante todo este martes, en un 'stand' en el que se ofrecerán espirometrías gratuitas a cualquier persona que quiera hacérsela para controlar su salud respiratoria.

La siguiente parada del proyecto será Valencia, donde estará instalado el 5 de junio, con motivo de la celebración del Congreso de la Sociedad Española de Neumología, que tendrá lugar en la ciudad del Turia. Los meses de septiembre, octubre y noviembre, Sevilla, Barcelona y Santiago de Compostela, serán las otras sedes de la campaña.

"Actualmente las enfermedades respiratorias son la cuarta causa de mortalidad en España, y hay muchas personas que lo padecen y no lo saben. Ocho de cada diez mujeres que lo sufren, no lo saben", dijo la vicepresidenta y directora del área de medicinas de uso general de GSK en España, Mercedes Fernández, durante el acto de presentación de la iniciativa.

Fernández apuntó que si uno se fija en el asma, "tres de cada cuatro pacientes que lo padecen y creen que lo tienen controlado, en realidad no lo tienen". "Queremos dar a conocer la importancia de poder reconocer los signos de estas enfermedades respiratorias, para concienciar a la sociedad de la importancia de tener unos pulmones sanos, una salud respiratoria", advirtió, resaltando que "la prevención es importantísima para la salud" y que "el deporte es prevención".

La presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, incidió en la importancia del deporte en la prevención de estas enfermedades respiratorias. "El deporte no es solo una profesión o un divertimento, también contribuye al desarrollo y a la salud física y mental", señaló.

La dirigente explicó que "la Liga F puede ser una plataforma para dar visibilidad y crear referentes a través de las futbolistas, y que tenga un efecto multiplicador en la sociedad". "No nace sólo con el objetivo de tener ese impacto en la sociedad, sino también de ser el motor del deporte femenino en España, y con ese ejemplo de hábitos de vida saludables, tenemos que ser un motor importante", aseveró Álvarez, que resaltó que la alianza con GSK está "empezando" y que les une "la perspectiva de género" y el intento de "contribuir a la visibilización".

Según los últimos estudios, en los últimos diez años, la EPOC ha experimentado una preocupante subida en el caso de las mujeres, hasta un 70 por ciento más de prevalencia, en este periodo. "El paciente es cada vez más femenino y más joven", afirmó la portavoz de APEPOC, Nicole Hass, que remarcó la importancia del "autocuidado" y de los hábitos saludables, como no fumar y hacer ejercicio, así como utilizar "fisioterapia respiratoria", y la vacunación contra virus respiratorios o el 'herpes zoster'.

Además, Hass recordó que es fundamental "la continuidad y el seguimiento del tratamiento de los médicos", así como los diagnósticos. "El infradiagnóstico es altísimo, en el asma, un 50% de personas mayores no están diagnosticados, y en EPOC, de cada cuatro, solo una está diagnosticado. Si no está diagnosticado, no se le puede tratar", explicó, recordando que no se puede "vivir sin pulmón".

"Las enfermedades respiratorias son prevenibles y tratables, una buena educación de los pacientes evitando los factores de riesgo puede mejorar su calidad de vida", expresó por su parte la especialista en Neumología del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid, y presidenta de Neumomadrid, Belén López-Muñiz, que indicó que los factores de riesgo son principalmente dos, "fumar y la contaminación atmosférica y el cambio climático".

López-Muñiz subrayó la importancia de realizar una espirometría para los pacientes mayores de 65 años y apuntó a la "falta de tiempo" del afectado, como uno de los factores que explican estos datos de infradiagnóstico.

"A veces síntomas iniciales como una tos, lo asocian a que fuma y no le parece lo suficientemente importante como para consultarlo a su médico, y si no lo consulta, no se le va a realizar un diagnóstico", lamentó la especialista en Neumología, que incidió en que "se pueden diagnosticar estas enfermedades en fases iniciales", y que "prevenir es curar".

