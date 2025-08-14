La Liga recupera la magia de Santi Cazorla

El arranque de la Liga española este fin de semana no viene solo protagonizado por la puesta en escena de los favoritos, Barcelona y Real Madrid, sino por la vuelta del veterano Santi Cazorla, que cumplirá su sueño de jugar en la máxima categoría con la elástica del Oviedo, el club en el que se formó.

El excentrocampista de Villarreal y Arsenal renovó un año más con la entidad asturiana, que regresa a la división de honor del fútbol español tras una ausencia de 24 años.

Se trata de un final milagroso para la carrera de este jugador de 40 años, integrante de la selección española que conquistó las Eurocopas de 2008 y 2012, ya que estuvo a punto de perder su pierna derecha por una infección en su tobillo derecho cuando militaba en el Arsenal.

Cazorla, que se ofreció a jugar gratis con el Oviedo, pero que tuvo que firmar cobrando el salario mínimo por ley, se enfrentará en su primer partido el viernes a uno de sus exequipos, el Villarreal, que disputará la Liga de Campeones esta campaña.

Su impacto en el césped esta temporada es incierto, pero seguramente recibirá el calor de los aficionados por su larga trayectoria como futbolista profesional, que empezó en 2003.

El Barcelona, vigente campeón, debutará por su parte el sábado en Mallorca aún con la incertidumbre de que el portero Joan García y el atacante inglés Marcus Rashford puedan participar, ya que aún no han sido inscritos debido a que el club catalán sigue sin ajustarse a las normas del fair-play financiero.

Real Madrid con poca preparación

El domingo, el Atlético reaparecerá con siete nuevos fichajes ante el Espanyol en Cornellà, mientras que el Athletic de Bilbao, que jugará la Champions League este curso, espera la visita del Sevilla.

Al día siguiente, el Betis de Manuel Pellegrini iniciará la competición contra el ascendido Elche, mientras que el renovado Real Madrid de Xabi Alonso hará lo propio en casa ante Osasuna el martes.

El Real Madrid será el último de todos en debutar por haber llegado hasta las semifinales del Mundial de Clubes de Estados Unidos.

El técnico donostiarra desvelará en este primer partido oficial de la temporada su nuevo sistema, con el que intentará evitar otra temporada sin lograr ninguno de los tres torneos domésticos.

Además, el conjunto madridista deberá exhibir una defensa más robusta con la llegada de Dean Huijsen, Álvaro Carreras y el inglés Trent Alexander-Arnold.

Partidos de la 1ª jornada de LaLiga:

- Viernes:

(17:00 GMT) Girona - Rayo Vallecano

(19:30 GMT) Villarreal - Oviedo

- Sábado:

(17:30 GMT) Mallorca - Barcelona

(19:30 GMT) Alavés - Levante

Valencia - Real Sociedad

- Domingo:

(15:00 GMT) Celta de Vigo - Getafe

(17:30 GMT) Athletic - Sevilla

(19:30 GMT) Espanyol - Atlético de Madrid

- Lunes:

(19:00 GMT) Elche - Real Betis

- Martes:

(19:00 GMT) Real Madrid - Osasuna