La línea del frente en Ucrania se expande mientras Rusia cambia de táctica, dice alto comandante

KIEV, Ucrania (AP) — La línea del frente en el campo de batalla en Ucrania se ha extendido hasta casi los 1250 kilómetros (800 millas), lo que pone a prueba a las defensas de Kiev mientras las fuerzas rusas emplean una nueva táctica que consiste en enviar enjambres de pequeños grupos de asalto para infiltrarse en las filas rivales, según el máximo comandante militar de Ucrania.

La línea de contacto ha crecido aproximadamente 200 kms (120 millas) en el último año, y las fuerzas ucranianas tienen un promedio de entre 160 y 190 enfrentamientos diarios con el ejército ruso, que es más grande, dijo el general Oleksandr Syrskyi en un análisis de la situación en el campo de batalla.

Al mismo tiempo, Moscú ha cambiado sus tácticas desde el inicio del verano, pasando de costosas ofensivas a gran escala a desplegar pequeños grupos de asalto en un nuevo enfoque que Syrskyi denominó la estrategia de los "mil cortes".

Su versión de la situación no pudo ser verificada de manera independiente, y las autoridades rusas no han hecho comentarios al respecto.

Las fuerzas rusas han tratado de envolver a Ucrania con su superioridad numérica e incesantes bombardeos con drones, misiles, artillería y devastadoras bombas planeadoras. Aunque en las zonas rurales han hecho retroceder lentamente a los defensores ucranianos, el ejército del Kremlin no ha logrado conquistar las ciudades que constituyen bastiones defensivos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyos esfuerzos para poner fin a la guerra no han arrojado resultados, afirmó el martes que creía que Kiev podía cambiar el rumbo de la guerra y recuperar todo el territorio que ha perdido ante Rusia, que supone alrededor del 20% de su superficie.

Syrskyi explicó que las fuerzas rivales están movilizando a un gran número de pequeños grupos de asalto formados por entre cuatro y seis soldados, que utilizan la cobertura del terreno para penetrar en la línea del frente y atacar la retaguardia ucraniana, cortando las líneas de suministro y de rotación de tropas.

Pero esos pequeños grupos quedan aislados y son capturados por las tropas ucranianas que los rodean, afirmó.

En declaraciones a reporteros en Kiev, Syrskyi dijo que los rusos disparan aproximadamente el doble de proyectiles de artillería que sus tropas.

Pero afirmó que una reciente ofensiva ucraniana contra posiciones rusas ha recuperado el control de 168 kilómetros cuadrados (65 millas cuadradas) de terreno.

Por otra parte, el programa de ataques de largo alcance de Kiev ha infligido graves daños a activos militares e industriales rusos en las últimas semanas, apuntó.

Las recién creadas Fuerzas de Sistemas No Tripulados, que utilizan drones cada vez más sofisticados, llevaron a cabo 85 ataques contra objetivos en suelo ruso en menos de dos meses: 33 contra sitios militares y 52 en plantas que producen armas, municiones, motores, combustible para cohetes y drones, dijo Syrskyi.

Según dijo, estas operaciones desencadenaron una escasez de combustible dentro de Rusia que está obstaculizando la logística y los suministros del ejército.

Con el invierno cada vez más cerca y la expectativa de que Rusia intensifique sus ataques contra la red eléctrica ucraniana, Kiev está mejorando su sistema de defensa antiaérea, que combina drones interceptores, helicópteros, aviones ligeros y sistemas de guerra electrónica, manifestó Syrskyi.

Los interceptores mejorados derriban drones de ataque rusos al menos el 70% de las veces, dijo agregando que Ucrania está probando ahora aviones ligeros de ala fija armados con ametralladoras como medida adicional contra drones.

