La llama de los Juegos de Invierno se entrega a la organización de Milán-Cortina

La llama de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 fue entregada este jueves durante una ceremonia oficial en Atenas a los organizadores de Milán-Cortina, antes de viajar hacia Roma para un relevo de dos meses en Italia antes del inicio del gran acontecimiento el 6 de febrero.

"Hoy es un momento mágico para todos nosotros", declaró Giovanni Malago, presidente del comité organizador de Milán-Cortina, en el Estadio Panatenaico de mármol en el centro de Atenas, donde se abrieron los primeros Juegos Olímpicos modernos en 1896.

Bajo un cielo nublado y debido a las previsiones meteorológicas desfavorables, los organizadores se vieron obligados a acortar la ceremonia y cancelar la participación prevista de miles de estudiantes en el Estadio Panatenaico.

Después de un recorrido de nueve días en Grecia y su llegada a la Acrópolis de Atenas el miércoles, la llama comenzará su recorrido por Italia el 6 de diciembre.

Portado por 10.001 relevistas, la antorcha recorrerá 12.000 kilómetros a través de grandes ciudades y famosas localidades, incluida Siena y el sitio arqueológico de Pompeya.

La antorcha pasará por Cortina d'Ampezzo el 26 de enero antes de llegar a Milán el 6 de febrero para la ceremonia de apertura prevista en el estadio de fútbol de San Siro.

Los Juegos Paralímpicos de Invierno se llevarán a cabo del 6 al 15 de febrero.

Al igual que muchas ediciones anteriores, incluidos los Juegos de verano en Atenas en 2004, la organización de Milán-Cortina se ha visto obstaculizada por retrasos en la construcción.

La Federación Internacional de Esquí (FIS) expresó recientemente su preocupación por la sede de las pruebas de snowboard y esquí acrobático, cuya construcción no está finalizada.

La Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF) y la Liga Nacional de Hockey (NHL) también han expresado sus preocupaciones sobre la sede por los retrasos.

Milán-Cortina marca el regreso a los Alpes, la cuna original de los Juegos de Invierno, después de un largo y a menudo controvertido paréntesis en países que no necesariamente tienen una tradición de deportes de invierno.

