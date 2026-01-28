La lluvia dificulta la búsqueda de los 32 desaparecidos en el corrimiento de tierras en Indonesia

Por Yuddy Cahya Budiman

La lluvia está dificultando la búsqueda de 32 personas que siguen desaparecidas cinco días después de que un corrimiento de tierras azotara la provincia indonesia de Java Occidental, dijo el miércoles la agencia de mitigación de catástrofes, que elevó a 34 el número de víctimas mortales.

El corrimiento de tierras azotó la madrugada del sábado el pueblo de Pasir Langu, en la región de Bandung Barat, provocado por las fuertes lluvias que habían comenzado un día antes.

Entre los desaparecidos se encuentra el hermano de Muhammad Rifal Firmansyah, de 14 años. Rifal ha pasado los últimos cuatro días en el lugar del corrimiento de tierras, excavando entre el barro y las rocas y mostrando a los equipos de rescate fotografías de su padre, su madre y su hermano en su teléfono.

Su padre y su madre aparecieron muertos el martes, pero su hermano sigue desaparecido. Tampoco se ha encontrado a otros familiares, según su tía.

Rifal se encontraba a 50 kilómetros de distancia en un internado islámico cuando se produjo el corrimiento de tierras y se enteró del desastre por un primo.

"Me puse en contacto con todos en casa, pero nadie respondió. Entonces lo supe, mi casa. Lloré", dijo.

"Ya habíamos tenido corrimientos de tierra antes, pero pequeños, solo pasaban por delante de la casa. Esta vez lo ha arrasado todo. Todo ha desaparecido".

El pueblo está en una zona montañosa de la provincia, a unos 100 kilómetros al sureste de Yakarta, la capital de Indonesia.

"Esta mañana está lloviendo en la zona del corrimiento de tierras, pero todos los equipos de rescate están preparados para continuar la búsqueda, a la espera de que llegue el momento oportuno", dijo Abdul Muhari, portavoz de la agencia de mitigación de catástrofes.

El número de muertos aumentó a 34, frente a los 20 contabilizados anteriormente. Otras 23 personas sobrevivieron a la catástrofe.

Veintitrés soldados murieron mientras realizaban un entrenamiento de patrulla fronteriza, según informó el martes la Marina indonesia.

No estaba claro si la última cifra de muertos incluía a esos soldados, dijo Muhari.

Un equipo trabaja actualmente en el lugar de los hechos para identificar los cadáveres, añadió Muhari.

Al menos 800 rescatistas, militares y policías, junto con nueve excavadoras, han sido desplegados para encontrar al resto de los desaparecidos.

