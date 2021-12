La lluvia será pronto más común que la nieve en el Ártico

En el Ártico terminará cayendo más lluvia que nieve y esta transición ocurrirá décadas antes de lo previsto, informa un nuevo estudio dirigido por la Universidad de Manitoba (UM).

Las proyecciones de los últimos modelos, publicados por un equipo internacional de investigadores dirigido por la UM en la revista Nature Communications, muestran un fuerte aumento en la tasa y rango de precipitación que se espera que caiga en el Ártico, y que la mayoría de estos eventos futuros serán lluvia. Este cambio se produce debido al rápido calentamiento, la pérdida de hielo marino y el transporte de calor hacia los polos en el Ártico.

"Hay enormes ramificaciones de estos cambios, que notamos en el documento, como una reducción de la capa de nieve, un mayor derretimiento del permafrost, más eventos de lluvia sobre nieve y mayores eventos de inundaciones debido al aumento de la descarga de los ríos, todos los cuales tienen implicaciones sobre las poblaciones de vida silvestre y los medios de vida humanos", dice en un comunicado la investigadora principal Michelle McCrystall, becaria postdoctoral en el Centro de Ciencias de Observación de la Tierra de la UM.

Se prevé que esta transición a una era dominada por la lluvia en el Ártico comience en diferentes momentos según la estación y la región. En otoño, por ejemplo, estos nuevos modelos predicen que el cambio ocurrirá entre 2050 y 2080, mientras que los modelos antiguos predijeron que esto ocurriría entre 2070 y 2090. Y en lo que podría considerarse un presagio, ya que estos investigadores estaban preparando su informe, en agosto de este año, la lluvia cayó por primera vez en la historia registrada en el punto más alto de la capa de hielo de Groenlandia.

"El hecho de que esté lloviendo en la cima de Groenlandia en este momento, y de que tal vez tengamos más lluvias en el futuro, me sorprende un poco", dice McCrystall. "Y cuando hablamos de que esto sucederá en 2100, parece que falta mucho tiempo, pero solo son 80 años. Esa es la próxima generación. Y si continuamos la trayectoria que vamos, muchos problemas podrían suceder incluso más rápido de lo que proyectamos ".

El documento, "Los nuevos modelos climáticos revelan aumentos más rápidos y mayores en las precipitaciones del Ártico de lo que se había proyectado anteriormente", advierte que la reducción de la capa de nieve exacerbará aún más el calentamiento del Ártico y del planeta a través de la retroalimentación del albedo, el aumento de los flujos de CO2 en invierno, las liberaciones de metano del suelo y el deshielo del permafrost.

El cambio de precipitación también afectará la humedad del suelo y las aguas subterráneas, y las redes de hongos subterráneos que sustentan toda la flora aérea. Y, como señala el coautor Bruce Forbes del Centro Ártico de la Universidad de Laponia, más eventos de lluvia sobre nieve pueden traer eventos catastróficos de hambre a las poblaciones salvajes de caribúes, renos y bueyes almizcleros: las gruesas costras de hielo que se forman cuando el aire de nuevo, los refrigerantes pueden ser impenetrables, impidiendo que los animales accedan al forraje. Pero se espera que las poblaciones de aves migratorias en el Ártico se comporten bien con estas condiciones más cálidas y húmedas.

"El problema que enfrentamos hoy es que el Ártico está cambiando tan rápido que la vida silvestre del Ártico podría no ser capaz de adaptarse", dijo Mark Serreze, coautor del estudio y director del Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo. "No es solo un problema para los renos, el caribú y el buey almizclero, sino también para la gente del Norte que depende de ellos".

El equipo de investigación, que incluye miembros del University College London, la Universidad de Colorado Boulder, la Universidad de Laponia y la Universidad de Exeter, observa que si podemos permanecer por debajo de 1,5 ° C de calentamiento global, entonces algunos de estos cambios proyectados (a saber, el transición a una precipitación dominada por lluvias) puede no ocurrir en algunas regiones del Ártico. Pero si continuamos en la trayectoria actual, que dadas las políticas globales actuales significa que podríamos alcanzar un calentamiento global de 3 ° C para finales de siglo, es probable que esta transición ocurra.

"Los nuevos modelos no podrían ser más claros en cuanto a que, a menos que se detenga el calentamiento global, el futuro Ártico será más húmedo; una vez los mares congelados sean aguas abiertas, la lluvia reemplazará a la nieve", dice el coautor James Screen, profesor del departamento de matemáticas y del Instituto de Sistemas Globales de la Universidad de Exeter.

Se desconoce qué significa esta transición de precipitación para el hielo marino, la característica del paisaje dominante del Ártico. En resumen, más lluvia significa más agua dulce en la superficie del océano, lo que podría ayudar al crecimiento del hielo marino, pero más lluvia se asocia con más calor, lo que disminuiría el crecimiento del hielo marino.

"La gente podría decir: 'Bueno, ¿qué tiene eso que ver conmigo?' Bueno, esto te va a afectar, y de hecho, te está afectando ahora", dice McCrystall. "Para mí, creo que lo que la gente debe entender es que vivimos en una sociedad global donde todo está interconectado, y eso es cierto en el clima. Tenemos un clima global. Entonces, lo que suceda en una región, afectará lo que suceda en el resto del mundo ".