La lluvia sigue azotando Portugal, ya afectada por tormentas; miles de personas han sido evacuadas

Por Miguel Pereira

COIMBRA, Portugal, 11 feb (Reuters) - Fuertes lluvias inundaron el miércoles varias zonas rurales del norte de Portugal, ya devastado por las tormentas, lo que puso en peligro los diques que rodean la ciudad medieval de Coimbra y obligó a las autoridades a evacuar a unos 3.000 residentes como medida de precaución

Desde finales de enero, una sucesión de tormentas ha azotado principalmente el centro y el sur del país, arrancando los tejados de las casas, inundando varias localidades y dejando a cientos de miles de personas sin electricidad durante días

Al menos 15 personas han muerto como consecuencia de las tormentas, incluidas las víctimas indirectas

A medida que las tormentas amainaban esta semana, un fenómeno meteorológico conocido como "río atmosférico" —un amplio corredor de vapor de agua concentrado que transporta grandes cantidades de humedad desde los trópicos— trajo nuevas lluvias torrenciales, que afectaron en mayor medida al norte

Las autoridades municipales de Coimbra ordenaron el martes por la noche la evacuación preventiva de unas 3.000 personas que corrían mayor riesgo de que el río Mondego se desbordara, y la operación seguía en marcha el miércoles, con la policía realizando controles puerta a puerta y trasladando a los residentes en autobús a los refugios

El responsable regional de Protección Civil, Carlos Tavares, afirmó el miércoles que la situación podría empeorar entre la noche y el mediodía del jueves, ya que las lluvias podrían provocar que la presa de Aguieira, situada a 35 km al noreste de Coimbra, "se desbordara, arrasara los diques y provocara nuevas inundaciones"

Parte de la antigua muralla de Coimbra, situada en una colina de una de las ciudades universitarias más antiguas de Europa y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se derrumbó, bloqueando la carretera que pasa por debajo y obligando a cerrar el mercado municipal, informó el ayuntamiento

El primer ministro Luis Montenegro tenía previsto acudir a Coimbra para supervisar la respuesta de emergencia tras la dimisión de la ministra del Interior, María Lucía Amaral, a raíz de las críticas de los partidos de la oposición y las comunidades locales por lo que describieron como la respuesta lenta y fallida de las autoridades a la devastadora tormenta Kristin hace dos semanas

En el centro de Portugal, al otro lado del río Tajo desde Lisboa, las autoridades evacuaron el pueblo de Porto Brandao debido al riesgo de deslizamientos de tierra, y unas 30 personas fueron desalojadas de sus hogares tras un deslizamiento de tierra en la vecina zona costera de Caparica. (Reportaje de Andrei Khalip y Sergio Goncalves en Lisboa; redacción de Andrei Khalip; edición de Alex Richardson. Editado en español por Natalia Ramos)