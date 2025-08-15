La LME adoptará cambios para canalizar más operaciones hacia su sistema electrónico

Por Eric Onstad

LONDRES, 15 ago (Reuters) - La Bolsa de Metales de Londres (LME) anunció el viernes que seguirá adelante con las reformas previstas para canalizar más operaciones hacia su sistema electrónico con el fin de aumentar la liquidez.

La LME, el mayor y más antiguo mercado de metales industriales del mundo, con 148 años de antigüedad, decidió adoptar todas las medidas que se introdujeron en septiembre, con algunas modificaciones tras celebrar consultas. Según informó en un comunicado, tiene previsto aplicarlas en febrero y marzo.

Un elemento clave de las nuevas medidas es el traslado al sistema electrónico de la LME de las pequeñas operaciones en bloque -acuerdos negociados privadamente con intermediarios por teléfono- para aumentar los volúmenes en una sola fecha al mes.

La mayoría de las bolsas de futuros tienen una única fecha de vencimiento para los contratos mensuales, pero los usuarios de la LME pueden negociar todos los días, lo que permite a los usuarios físicos adaptar sus operaciones a las entregas de metal.

La LME, propiedad de Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd., argumenta que este sistema suele diluir la liquidez en muchas fechas y que las reformas ayudarán a concentrar parte de ella.

Algunos actores de la LME, sin embargo, se mostraron escépticos sobre las reformas.

Un ejecutivo de una correduría expresó sus dudas de que la reforma aumente la liquidez.

Un operador de otra empresa miembro de la LME dijo: "Creo que están perjudicando de manera deliberada a los modelos de banco/corredor miembro en busca de un negocio que no existe".

