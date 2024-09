La lme busca impulsar el comercio electrónico, al tiempo que mantiene las operaciones físicas

Por Eric Onstad

LONDRES, 4 sep (Reuters) - La Bolsa de Metales de Londres (LME) presentó el miércoles una serie de medidas propuestas para impulsar la negociación electrónica y proteger al mismo tiempo su compleja estructura de negociación de metales físicos.

Las medidas buscan superar una tensión recurrente entre los usuarios físicos tradicionales del parqué de la LME y la comunidad financiera, que prefiere la negociación electrónica.

La bolsa publicó un libro blanco en el que detalla un programa de proveedores de liquidez, la introducción de umbrales de operaciones en bloque, nuevas funciones de negociación y cambios en los datos de mercado, según un comunicado.

La LME, el mayor y más antiguo mercado de metales industriales del mundo, dijo que las normas sobre límites de bloques implicarán que las operaciones de pequeño tamaño en fechas mensuales tendrán que ejecutarse en su sistema electrónico LMESelect.

"Estas medidas orientadas al futuro (...) pretenden aumentar la participación en nuestros mercados y hacer que nuestros precios sean lo más representativos y accesibles posible, sin dejar de apoyar las prácticas de negociación en el mercado físico", declaró el presidente ejecutivo, Matthew Chamberlain.

Según la bolsa, los principales resultados serán la mejora de los diferenciales entre precios de compra y venta y de la ejecución para los clientes.

La LME, propiedad de Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. , indicó que las nuevas normas sobre límites de bloques no se aplicarán a las operaciones que usen las fechas rápidas diarias de la LME, utilizadas sobre todo por usuarios físicos, como mineras y consumidores industriales.

Muchas operaciones físicas se ejecutan en persona en la LME, uno de los últimos centros del mundo en utilizar el sistema de negociación a viva voz. Su futuro parecía asegurado después de que casi todas las siete empresas que siguen participando en el parqué declararan en fecha reciente a Reuters que siguen comprometidas con esta práctica ancestral.

Hace tres años, la LME, con 147 años de historia, propuso cerrar el parqué y unirse a la mayoría de las bolsas financieras que han optado por la negociación puramente electrónica, pero la protesta de los usuarios físicos salvó el tradicional método.

La LME funciona ahora con un sistema híbrido, que utiliza la negociación a viva voz para los precios oficiales usados por los usuarios físicos como referencia para sus operaciones y un sistema electrónico para los precios de cierre.

(Editado en español por Carlos Serrano)

